publié le 23/05/2019 à 18:00

Cela n'a pas échappé aux millions de spectateurs de l'ultime épisode Game of Thrones diffusé dimanche 19 mai sur HBO et le 20 mai 2019 sur OCS, les réalisateurs de la série ont réservé un sort bien funeste à Daenerys Targaryen. Elle meurt poignardée par Jon Snow, après avoir réduit Port-Réal à feu et à sang dans l'épisode 5.



Si la cohérence de ce revirement de l'héroïne a fait l'objet de vives critiques de la part des fans du programme, Emilia Clarke, n'a pas manqué de livrer ses impressions sur les derniers épisodes de Daenerys : "On peut appeler ça la 'folie des Targaryen' mais ce n'est pas vraiment ça. C'est tout simplement la douleur, le deuil..."

Dans un autre entretien accordé à Variety, l'actrice britannique est aussi revenue sur la préparation de son ultime discours aux Immaculés et aux Dothrakis.

Pour livrer au mieux son discours aux accents totalitaires au milieu de ruines encore fumantes, en valyrien, Emilia Clarke confie avoir "regardé beaucoup de vidéos de dictateurs, et de leaders parlant dans une autre langue", explique-t-elle. Parmi les sources consultées, elle révèle s'être servi des allocutions d'Hitler : "On peut totalement appréhender ce qu’Hitler dit dans ses discours (...). Du coup, je me suis dit : ’Si je peux croire en chaque mot que je prononce, les spectateurs n’auront pas besoin de trop regarder les sous-titres'".

Une répétition acharnée

Une préparation exigeante et intense pour un résultat plus vrai que nature. L'actrice confie toutefois avoir ardemment répété son texte durant des nuits, chez elle, à son frigo, et devant sa fenêtre : "Je l’ai dit à tout Belfast ! Mais la fenêtre était fermée parce que je ne voulais pas que les gens pensent que j’étais réellement folle", se souvient-elle, amusée.