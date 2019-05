publié le 20/05/2019 à 16:12

Fans de Game of Thrones, si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 6 de la saison 8, passez votre chemin, puisque la suite du texte est remplie de spoilers.



Ça y est. Nous savons qui monte sur le Trône de Fer pendant l'épisode 6 : Bran Le Brisé, élu par les seigneurs de Westeros. Sansa Stark devient la Reine du Nord, qui reste un royaume indépendant. Que de chemin parcouru pour la jeune femme, victime des sévices et de la violence de Cersei, Joffrey et Ramsay. Ce final est-il satisfaisant pour Sophie Turner, ou aurait-elle préféré que Sansa devienne la Reine du Royaume des Sept Couronnes ?

"Je ne suis pas déçue, parce que depuis la saison 1, elle n'a jamais voulu de la capitale (Port-Réal) ni devenir reine. Elle ne pense pas qu'elle peut gouverner et de toutes manières elle ne veut pas de cela. Elle sait que sa place est dans le Nord, pour gouverner son peuple et Winterfell. Elle pourrait être la Reine [de Westeros] avec l'aide de sa famille et des conseillers comme Tyrion, mais elle n'a aucun désir pour ce destin", confie Sophie Turner à EW.