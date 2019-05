publié le 22/05/2019 à 15:09

Vous n'avez pas encore regardé l'épisode 6 de Game of Thrones ? Vous avez réussi à passer à travers les spoilers et vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur le final de la série ? Nous vous conseillons donc de partir loin d'ici, sous peine de TOUT connaître de la fin de Game of Thrones.



C'est donc Bran Le Brisé qui monte sur le Trône de Fer. Un rebondissement de taille que de nombreux fans n'avaient pas vu venir. Et qu'en est-il du principal intéressé, interprété depuis 73 épisodes par Isaac Hempstead-Wright ? Dans un entretien exclusif pour EW, l'acteur de 20 ans se confie : "Je pensais sincèrement que c'était une blague et que les showrunners avaient envoyé à chacun de nous un scénario où leur propre personnage terminait sur le Trône de Fer. 'Ouais, très drôle les gars... Oh mer**, c'est vrai ?!".

Une fin surprenante pour l'acteur qui souhaitait au départ que Bran meurt. "Je suis content, même si je voulais mourir dans une très bonne scène avec ma tête qui explose ou quelque chose de similaire", poursuit Isaac Hempstead-Wright.

Quid du règne de Bran Le Brisé ?

Parmi les questions dont on ne saura jamais les réponses, les fans se demandent si Bran est un bon roi. Pour Isaac Hempstead-Wright : "Je pense qu'il sera un bon roi. Peut-être qu'il ne sera pas un leader empathique [en devenant la Corneille à Trois Yeux, il n'a plus montré d'émotions], ce qui est une qualité utile pour un roi ou une reine. En même temps, grâce à son don, il est impossible de débattre et donc de se disputer avec Bran, puisqu'il répond : 'Non, je sais tout'".



Une conclusion qui devrait faire sourire les fans par rapport à Jon Snow, puisqu'Ygritte ne fait que lui répéter au fil des épisodes "You know nothing" ("Tu ne sais rien").