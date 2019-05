Euron Greyjoy et Cersei Lannister dans l'épisode 4 de la dernière saison de "Game of Thrones"

publié le 16/05/2019 à 12:56

La grogne monte chez les fans de Game of Thrones. Alors que l'ultime saison de la série tirée des romans de George R. R. Martin doit s'achever dans la nuit du 19 au 20 mai, de nombreux téléspectateurs font part de leur déception.



Certains ont même décidé de lancer une pétition pour faire réécrire l'intégralité de la 8e et dernière saison de la saga. "David Benioff et D.B Weiss (les créateurs de la série, ndlr) ont démontré qu'ils étaient des scénaristes lamentablement incompétents lorsqu'ils ne pouvaient pas s'appuyer sur les livres", écrit l'un des créateurs de la pétition.

"Cette série mérite une dernière saison qui fasse sens. Surprenez-moi et faites que cela arrive HBO !", poursuit-il en s'adressant à la chaîne qui diffuse Game of Thrones. Massivement partagée, la pétition a déjà recueilli plus de 300.000 signatures. Et malgré l'engouement suscité par le texte, on imagine mal le diffuseur répondre positivement à la requête, connaissant notamment le prix de la production de la dernière saison : 90 millions de dollars.