publié le 22/04/2019 à 07:06

La bataille approche à grands pas ! Après le premier épisode de la saison 8 baptisé Winterfell, Game of Thrones continue de se diriger vers la confrontation finale entre nos héros réunis dans la forteresse du Nord et les terrible Roi de la Nuit. A la fin du "season premiere", Bran "La Corneille a Trois Yeux" Sark accueillait avec son visage impassible Jaime Lannister. La dernière fois que ses deux personnages ont été réunis à l'écran c'était lors du tout premier épisode de la série inspirée de la saga de G. R. R. Martin.



A l'époque, le jeune et téméraire Bran découvrait le grand secret des jumeaux Lannister et Jaime a tenté de dissimuler cette relation incestueuse en poussant le garçon du haut d'une tour. Aujourd'hui, Bran n'est plus Bran et Jaime n'est plus l'arrogant chevalier qu'il était. C'est d'ailleurs ce dernier qui est au centre de l'intrigue de ce nouvel épisode.

Ce lundi 22 avril 2019, HBO (et OCS en France) ont diffusé le deuxième épisode de l'ultime saison de cette saga d'heroic-fantasy : A Knight of The Seven Kingdom. Un épisode court en comparaison avec les suivants qui devraient être particulièrement chargés en action. La rédaction de RTL Super a regardé en direct ce nouvel épisode. L'article qui suit va contenir un grand nombre de spoilers. Il est donc impératif pour les téléspectateurs sensibles à ces informations révélées en avance de garder la lecture de cet article pour plus tard.

Le destin de Jaime Lannister

L'épisode commence avec le procès expéditif de Jaime Lannister. Le capitaine de la Garde royale de Cersei qui vient de déserter pour rejoindre le Nord a un casier judiciaire particulièrement chargé. Il a combattu les Stark, il est responsable de la chute de Bran, il a mené bataille contre Daenerys et il est même celui qui a obligé cette dernière à l'exil après l'assassinat de son père, le Roi fou.



Autant le dire clairement, Jaime Lannister n'est pas vraiment un homme de parole et il est difficile de lui faire confiance complètement. Lorsque l'épisode commence, Daenerys fait un grand discours en se souvenant de ce que son frère Viserys lui racontait enfant : que Jaime était responsable de leurs malheurs et qu'il devait être le premier à payer lorsque les Targaryen reprendraient le Trône de Fer. Daenerys ne pardonne pas aisément et ses jugements montrent peu de clémence (RIP Dickon Tarly).



Naturellement, Tyrion est venu à la rescousse de son frère. Mais c'est un mouvement qu'attendait Daenerys et, finalement elle ne semblait pas particulièrement touchée par les arguments de sa Main. Jaime doit sa survie à deux éléments. Bran tout d'abord qui fait comprendre à Jaime qu'il n'a pas oublié sa tentative de meurtre en lui lançant la phrase "Ce qu'on ne fait pas par amour !". Ces paroles ont été prononcées par Jaime à la fin de l'épisode 1 de la saison 1 lorsqu'il a tenté de tuer Bran. Mais la Corneille à Trois Yeux n'en dira pas plus. Bran et Jaime savent, mais le reste de nos héros resteront dans le noir. Il faut dire qu'Arya, Sansa ou Jon aurait eu grand plaisir à le décapiter s'ils étaient au courant.

L'autre voix qui a sauvé le cou de Jaime est celle de Brienne. Elle a raconté comment Jaime l'a défendue au fil des saisons et a tout fait pour honorer la promesse faite à Catelyn Stark. Si Jaime avait failli, ni Arya, ni Sansa se seraient vivantes aujourd'hui. Après ce récit émouvant, c'est Sansa qui prit la décision de laisser Jaime en vie à l'aube de la bataille, prenant de court la reine Daenerys.

Le but du Roi de la Nuit

La bataille contre les morts est imminente. A la toute fin de l'épisode, nous pouvons voir les Marcheurs blancs aligner leur front à quelques centaines de mètres de Winterfell. Nous ne voyons que les lieutenants du Roi de la Nuit avec leurs lances de glace. Le Roi et son dragon-zombie feront certainement leur entrée plus tard au cours de la bataille. Il devrait faire de gros dégâts au moment où l'on pensera que nos héros gagnent la bataille... Le fait que ce conflit soit diffusé au milieu de la saison préfigure une défaite à Winterfell et la retraite de nos héros (peut-être sur les Îles de Fer des Greyjoy, c'est la deuxième fois que l'idée est annoncée dans la série, par Yara et Theon).



Mais revenons à l'épisode 2. Pour la première fois de Game of Thrones, Bran révèle enfin ce qu'il sait du Roi de la Nuit ou, du moins, son objectif. Il explique que le Roi de la Nuit veut tuer la Corneille à Trois Yeux. Au cours de la réunion stratégique à Winterfell, Bran explique que le Roi de la Nuit ne restera pas caché mais qu'il "viendra pour lui". "Il s'en est déjà pris à bien des Corneilles à Trois Yeux par le passé. Il veut une nuit sans fin. Il veut effacer ce monde et j'en suis la mémoire", explique-t-il.



Bran est donc le but ultime du Roi de la Nuit. C'est une information à double tranchant. Bran a reçu, alors qu'il était en pleine projection mentale, la marque du Roi de la Nuit. Ce dernier dispose donc de la localisation du jeune homme en permanence. Une sorte de GPS magique. Ça peut aussi être une chance pour les vivants puisque Bran peut servir d'appât. C'est Bran lui-même qui suggère cette idée en demandant à ce qu'il soit placé dans le bosquet sacré de Winterfell près de l'arbre-cœur.



Plus qu'une bataille entre deux armées, ce sera une bataille entre deux entités magiques. Les morts voudront tuer Bran en priorité pour triompher. Et les vivants essayeront de tuer le Roi de la Nuit puisque sa chute devrait avoir pour effet la chute totale de son armée de zombies. Theon Greyjoy et ses hommes auront pour mission de protéger Bran dans le jardin. Des compagnons idéaux s'il fallait fuir à toute vitesse pour placer Bran sur les Îles de Fer si les morts venaient à gagner...



Si l'on sait que le feu de dragon est particulièrement efficace contre les morts-vivants, nul n'a jamais essayé d'attaquer frontalement le Roi de la Nuit avec des gros reptiles volants. Bran avoue ne pas savoir si cette stratégie sera payante face au Roi de la Nuit car nul n'a essayé de le carboniser par le passé. Il serait sans doute trop aisé de le vaincre avec un dragon. Lors de la bataille au-delà du Mur, le Roi de la Nuit pouvait facilement se déplacer sur le terrain malgré le feu draconique. Il pouvait aussi éteindre les flammes magiques des enfants de la Forêt. Il en faudra peut-être plus...

Une dernière nuit au chaud

Outre Jaime Lannister, les hommes qui ont survécu à l'attaque de Fort-Levant (Tormund, Béric et les autres) sont arrivés à Winterfell. Theon et les Fer-nés aussi. L'héritier Greyjoy a d'ailleurs été chaleureusement accueilli par Sansa Stark. Une scène très émouvante avec une Sansa en larmes qui a permis de réchauffer l'ambiance après le dialogue franc et direct entre Sansa et Daenerys. La Mère des dragons fait des efforts considérables pour gagner la confiance de Sansa, mais la fille aînée des Stark souhaiterait que le Nord demeure indépendant si Daenerys parvenait à s’asseoir sur le Trône de Fer. Nous pourrions dire que la jeune femme "ne perd pas le Nord", mais ce serait un jeu de mots un peu trop facile...



Avant que les morts ne débarquent avec leurs chevaux décharnés, nos héros ont droit à une dernière nuit au chaud. Missandei et Ver gris en profitent pour parler de leurs rêves de sable chaud. Les anciens de la Garde de Nuit partagent leurs souvenirs sur la muraille de Winterfell, comme ils le faisaient sur le Mur. Podrick Payne a chanté une chanson (reprise au générique par la voix enchanteresse de Florence Welch du groupe Florence+The Machine) juste avant que Brienne ne soit faite chevalier par Jaime. C'est sans doute là, l'une des scènes les plus émouvantes de la série puisqu'un rêve de toujours se réalise pour Brienne et les téléspectateurs peuvent profiter, un court instant, du sourire radieux et des yeux humides de l'actrice Gwendoline Christie. C'est cette scène forte qui donne son nom à l'épisode.



La nuit la plus inattendue est certainement pour Arya et Gendry. La jeune Stark a choisi le forgeron pour perdre sa virginité avant la grande bataille "pour savoir ce que c'est". Ce n'est bien sûr pas le début d'une grande relation sentimentale. Arya était plus curieuse qu'amoureuse.

Jon révèle son ascendance à Daenerys

L'épisode se conclut avec un échange entre Jorah Mormont et Lyanna Mormont puis Samwell Tarly. Ce dernier confie l'épée en acier valyrien de sa famille au chevalier. Désormais, toutes les épées d'importance de la série (ou presque puisque Joffrey a été enterré avec la sienne) sont réunies entre des mains expertes réunies à Winterfell.



Suit enfin un dialogue tant attendu entre Daenerys et Jon. Jon raconte à la reine ce que Sam et Bran lui ont révélé lors de l'épisode 1 de la saison 7 : il est Aegon Targaryen. La Mère des dragons, visiblement bousculée, ne met pas véritablement en doute cette révélation. Si elle n'en croyait rien, elle n'aurait pas été si choquée. Mais, avant que les deux héros (et amants/tante-neveu) ne se mettent d'accord sur la question de l'accession au trône, ils sont interrompus par les cornes de guerre. Les morts sont aux portes de Winterfell. Cette discussion reprendra après la bataille, s'ils survivent....