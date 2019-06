Cersei et Jaime Lannister dans la saison 8 de "Game of Thrones"

publié le 19/06/2019 à 14:14

Attention, si vous n'avez pas encore regardé le final de Game of Thrones (il serait temps) et que vous n'avez pas envie de savoir ce qui arrive à Cersei Lannister, passez votre chemin, puisque la suite du texte est remplie de spoilers.



Lors du Roster Con, équivalent du Comic Con, à Munich (Allemagne), le 15 juin 2019, Lena Headey a fait une révélation sur Cersei. Une scène coupée de la saison 7 aurait changé son destin. On voyait Cersei "faire une fausse couche" [de l'enfant qu'elle attendait de Jaime]. Pour Lena Headey, c'était "traumatisant", mais aussi "un grand moment pour elle [Cersei]".



"J'ai aimé tourner cette scène parce que je pensais que cela aurait servi Cersei d'une manière différente", conclut l'actrice dans sa déclaration. N'ayant plus rien à perdre après sa fausse-couche et le départ de Jaime pour le Nord, elle aurait peut-être agit d'une manière bien plus féroce contre l'armée de Daenerys dans la saison 8.

The miscarriage scene would’ve been epic ¿ pic.twitter.com/gSZxUiukIa — ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ .¿ (@bb_cersei) 15 juin 2019

En outre, les fans auraient pu mieux comprendre pourquoi elle accepte de mourir aussi rapidement, plutôt que de se battre pour sauver son enfant. Cersei a, en effet, toujours montré qu'elle était prête à tout pour eux.