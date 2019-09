publié le 23/09/2019 à 10:24

Pour son dernier tour de piste glamour, Game of Thrones a fait fort. Après 32 nominations aux Emmy Awards 2019, la série repart avec les statuettes tant convoitées de Meilleure série dramatique et de Meilleur acteur dans un second rôle pour Peter Dinklage (Tyrion Lannister).

Ce dernier a été applaudi à tout rompre par le casting complet de Game of Thrones, qui a brillé sur le tapis rouge dès son arrivée à la 71e cérémonie des Emmy Awards. En arrivant sur scène, l'acteur de 50 ans a essayé de cacher son émotion avant de rendre hommage à cette série emblématique : "Je me considère très chanceux d'être membre d'une communauté qui n'est rien d'autre que la tolérance et la diversité, parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où je serais debout sur une scène comme celle-ci".

En 10 ans, Peter Dinklage a montré l'étendu de son talent en incarnant Tyrion Lannister, dernier-né de la famille Lannister, moqué et méprisé pour sa taille par ses proches et le royaume. L'acteur a remercié les showrunners David Benioff et D.B. Weiss, vivement critiqués par les fans après la saison 8 : "Dès le moment où j'ai rencontré Dave et Dan, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, mais je savais qu'ils étaient assez brillants (...) Dix ans de sueur absolue, mais dix ans avec les plus incroyables, drôles et enfoir**s", a conclu Peter Dinklage.

