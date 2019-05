publié le 13/05/2019 à 07:37

Nous vous conseillons vivement de regarder l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones avant de poursuivre votre lecture. En effet, cet article va contenir de nombreux spoilers puisqu'il va détailler l'intrigue et les événements de l'avant-dernier épisode de la série de HBO.



Diffusé ce lundi 13 mai 2019, l'épisode 5 de l'ultime saison de Game of Thrones était attendu par les fans avec impatience. Après la victoire des vivants face au Roi de la Nuit et les drames de l'épisode 4 dont la mort tragique de Missandei, tous les téléspectateurs attendaient de connaître la suite.

Cela ne surprendra personne d'apprendre que cet épisode est centré presque exclusivement sur la bataille pour Port-Réal, la capitale dans laquelle réside la reine Cersei. Varys, Tyrion et Daenerys étaient en opposition sur la stratégie à mener. La Mère des Dragons a toujours voulu agir avec force et rapidité, suivant ainsi le conseil lointain d'Olenna Tyrell : "Vous êtes un dragon, agissez comme un dragon". Sa Main et son Maître des Chuchoteurs, eux, préféreraient éviter un bain de sang maintenant que Cersei a transformé le Donjon Rouge en bouclier humain.

L'homme qui savait qu'il allait mourir

L'épisode s'ouvre sur Peyredragon. Daenerys est dans une profonde dépression depuis la mort de Missandei et de son deuxième dragon. Une nouvelle fois, en essayant d'être diplomate, elle a perdu des gens qui lui étaient chers. Ce qu'elle n'a pas oublié, c'est le mot vengeur qu'a crié son amie Missandei avant d'être décapitée par La Montagne : "Dracarys !"



Inquiet depuis quelques épisodes, Varys continue de manœuvrer en sous-marin contre Daenerys. Son objectif : convaincre Westeros de se rallier à Jon. Le maître-espion explique d'ailleurs à notre héros que les Targaryen sont souvent nobles ou fous. Il sait ce que Jon est, mais doute encore de ce que Daenerys sera.



En bon pragmatique, il conspire alors contre sa reine. Tyrion et Jon sont cependant loyaux et ils dénoncent ces agissements à la Mère des Dragons. Sans être affectés, Daenerys et Varys acceptent leurs destins et honorent leurs promesses. Varys est arrêté alors qu'il recevait un ultime message secret de ses petits informateurs. Il est conduit devant Daenerys, Tyrion et Jon et brûlé vivant par Drogon. Elle l'avait prévenu... Le spectateur n'en saura pas plus sur Varys et s'il connaissait déjà sa fin prédite par les prêtresses rouges et éventuellement le mystérieux rituel de son enfance.

Tyrion à la rescousse

Tyrion continue de jouer le rôle de conscience auprès de Daenerys. La reine exige une attaque massive et rapide et sa Main essaye de la raisonner une fois encore. Cette fois, c'est la violence et la peur qui l'emportera. Tyrion obtient cependant de la reine un acte de clémence : si les cloches sonnent, annonçant la capitulation de la ville, alors elle stoppera son attaque.



Il apprend aussi de Daenerys que Jaime Lannister a été arrêté sur le chemin vers la capitale. La reine explique alors à sa Main que s'il la déçoit encore, ce sera la dernière fois. Une menace de mort supplémentaire sur les épaules de Tyrion qui se montre étonnement peu loquace au long de l'épisode.



Rapidement, Tyrion essaye de sauver Jaime. Il demande à Davos de préparer un bateau pour permettre à son frère de rejoindre la capitale discrètement. Tyrion va ensuite à la rencontre de son frère pour lui demander de convaincre Cersei de fuir et de mener une vie tranquille en exil. Comme Jaime a libéré Tyrion, quelques saisons auparavant, Tyrion libère à son tour Jaime. Les adieux sont poignants puisque Tyrion sait exactement qu'il ne reverra jamais sa famille : ils disparaîtront à jamais ou mourront.

Maîtresse du ciel

Vient alors le temps de l'attaque. Si la Bataille de Winterfell était spectaculaire, celle pour la capitale redéfinit le concept. Nous suivons plusieurs forces en mouvement : Arya et Sandor Clegane venus pour tuer La Montagne et Cersei discrètement, Jaime venu sauver sa sœur enceinte, Daenerys et son dragon et, enfin, ses armées commandées par Jon, Davos et Ver Gris.



Daenerys attaque par les airs avec une vitesse incroyable. Elle et son dragon pulvérisent la flotte d'Euron Greyjoy et les nombreuses balistes Scorpion placées sur les remparts. En quelques secondes, elle devient maîtresse du champ de bataille puisqu'aucune arme ne peut plus la blesser.



La Compagnie dorée fait face à la cavalerie de Daenerys et protège la porte principale de la capitale. En un instant, ce corps de mercenaires surentraîné est balayé par Drogon qui incinère les troupes et atomise la muraille. Si un dragon-zombie peut briser le Mur du Nord, alors une petite muraille en pierre ne peut pas grand-chose.



Informée de la situation par Qyburn, Cersei reste dans le déni, convaincue que la garde royale se battra jusqu'au bout. Dans la minute, elle est contredite par les cloches qui résonnent dans la ville. Les soldats ont rendu les armes devant Jon et Ver Gris, la ville est à Daenerys. Sandor et Arya pénètrent dans le Donjon. Jaime, lui est maintenu à l'extérieur, au milieu d'une foule de civils paniqués.

Un feu impossible à éteindre

C'est une victoire éclair. Tyrion est rassuré d'entendre les cloches sonner. L'attaque n'a fait que peu de victimes et la ville est toujours intacte. Mais Daenerys rompt sa promesse et continue l'attaque. Portée par l'ivresse de la guerre et de la vengeance, elle carbonise la ville. Les grandes avenues reçoivent un torrent de flammes qui tue soldats et civils. Les grandes structures s'effondrent. Daenerys détruit même la salle du trône et une bonne partie du Donjon rouge. Le siège du pouvoir, désormais à ciel ouvert, rappellera à certains la vision de Daenerys dans la Maison des Nonmourants à Qarth à la fin de la saison 2.

> Game Of Thrones - Daenerys Vision Scene

Ver Gris lui aussi n'écoute que sa colère. Voyant que sa reine n'arrête pas son offensive, il passe outre les consignes de Jon et attaque ceux qui ont baissé les armes pour provoquer un vrai massacre. Jon fait ce qu'il peut pour contenir les hommes mais il est rapidement emporté par le combat. Son compas moral ne faiblit pas cependant puisqu'il tue uniquement ceux qui l'agressent et il va jusqu'à abattre l'un des siens qui tentait de violer une habitante de la ville.



Cersei contemple la ville brûler depuis le Donjon. Aux flammes rouges de Drogon se mêlent les feux verts des barils de feu grégeois. Certains penseront immédiatement au père de Daenerys qui avait annoncé qu'il carboniserait toute la capitale grâce à cette substance. Daenerys a toujours promis qu'elle n'agirait jamais comme son père mais les événements ont finalement eu raison de ce serment. Tyrion contemple quant à lui l'ampleur de la catastrophe.

Le Donjon des duels

Jaime trouve finalement une brèche pour rejoindre Cersei. Il est arrêté par Euron Greyjoy. Après un duel acharné, Jaime plante son épée dans l'abdomen du dernier amant de la reine. Mais Euron a lui aussi planté à deux reprises sa dague dans les côtes du Régicide. Alors que Jaime fuit vers l'intérieur du Donjon, Euron lance, satisfait : "Je suis l'homme qui a tué Jaime Lannister". Une performance puisque l'aîné des Lannister était considéré comme le meilleur chevalier de sa génération.



Sandor et Arya font aussi leurs adieux. Le Limier exige d'Arya qu'elle le laisse seul face à son frère. Devant la structure du palais qui s'effondre, il lui explique qu'elle doit partir et vivre, que la vengeance n'apporte rien de bon. Après un instant d'hésitation, la jeune Stark part, non sans avoir appelé Sandor Clegane par son prénom. Une première dans la série.



Le duel entre les frères Clegane peut avoir lieu. Gregor est immédiatement concentré sur le combat. Cersei et Qyburn ordonnent qu'il se concentre sur leur protection mais l'appel du combat est plus fort. Qyburn exige qu'il écoute les ordres et se fait tuer en un instant. Cersei, silencieuse, fuit seule dans l'escalier en ruine laissant les deux frères ennemis face à face.



Le combat est acharné et Sandor parvient à porter plusieurs coups mortels à son frère qui... ne tombe pas. Gregor finit par attraper son frère comme Oberyn Martell. Il compresse son crâne et tente de lui percer les yeux, mais Sandor parvient à lui transpercer le crâne avec une dague. Ce ne sera pas suffisant pour arrêter l'un ou l'autre des guerriers. Sandor prend alors la décision suicidaire de se jeter dans le vide en emportant Gregor avec lui. Le mur s'effondre et les deux frères chutent dans la mer de feu qu'est devenu Port-Réal.

"Ne me laisse pas mourir"

Jaime retrouve finalement Cersei. La reine s'effondre en larmes en le voyant. Malgré toutes les monstruosités accomplies par son personnage, la performance de Lena Headey parvient à arracher au spectateur une vague de compassion. Les jumeaux fuient alors vers les profondeurs du Donjon rouge pour prendre le bateau qui les attend. Une fois dans les tunnels, Jaime découvre que le passage est bloqué par l’effondrement d'une structure en pierre. Le couple est condamné.



"Je veux que notre enfant vive, ne me laisse pas mourir !", répète alors Cersei. Jaime demande alors à Cersei de le regarder. "Rien d'autre ne compte, il n'y a que nous", lui rappelle-t-il. Dans un mélange de panique et de désespoir, les jumeaux Lannister se font ensevelir par l'effondrement des tunnels. Deux des personnages principaux de Game of Thrones viennent de mourir. La prophétie de Cersei s'est en partie réalisée. Ses deux petits frères sont, en revanche, ceux qui jusqu'au dernier moment ont tenté de la sauver et non ses meurtriers...

L’épisode suit aussi longuement Arya. Elle est au centre de la bataille. Elle assiste à la destruction de la ville depuis les rues où le peuple innocent meurt. Malgré ses tentatives de bravoure, chaque femme et enfant qu'elle tente d'aider finit par mourir. L'attaque de Daenerys ne s'arrête pas. Les cendres, la poussière et l'odeur des cadavres emplissent ses narines et Arya ne peut rien. Elle finit par fuir la ville grâce à un cheval blanc miraculeusement vivant, comme elle.

> "I've always hated the bells. They ring for .." Game of Thrones quote S02E09 Lord Varys

Cet épisode est baptisé Les Cloches. Comme le disait Varys à Tyrion dans la saison 2 : "J'ai toujours haï les cloches, elle annoncent l'horreur. La mort d'un roi, un état de siège..." Tyrion avait complété avec humour : "... ou un mariage !". Il n'y a nul doute que ces paroles résonneront pour longtemps dans les esprits de Tyrion et des spectateurs. Aurions-nous collectivement soutenu la plus meurtrières des reines depuis huit saisons ? Comment vont réagir ses alliés ? Jon, Arya, Sansa, Tyrion, Bran, Brienne et les autres vont-ils se liguer contre Daenerys ? Cette dernière va-t-elle regretter ses actions ? Les réponses seront pour l'ultime épisode de Game of Thrones, le 20 mai 2019.