David Benioff et D.B Weiss lors de la 68e cérémonie des Emmy Awards en 2016

publié le 08/08/2019 à 12:50

Netflix vient de signer un juteux contrat. Les très courtisés David Benioff et Dan Weiss, les showrunners de Game of Thrones, écriront et réaliseront de nouvelles œuvres (séries ou films) pour la plate-forme de streaming américaine.

"Nous sommes ravis d'accueillir les maîtres scénaristes David Benioff et Dan Weiss chez Netflix. Ils possèdent une force créatrice et ont ravi les publics du monde entier avec des récits épiques. Nous sommes impatients de découvrir ce que leur imagination va apporter à notre équipe", précise Ted Sarandos, le directeur des contenus Netflix dans un communiqué publié par le média américain Deadline. Toujours selon le média, le contrat s'élève à 200 millions de dollars. Mais, il faudra encore attendre avant de découvrir si David Benioff et Dan Weiss réaliseront des films ou des séries, voire les deux, pour Netflix.

En parallèle de ce nouveau travail, le duo, hué par les fans de Game of Thrones, va réaliser un prochain film Star Wars, qui devrait sortir en 2022. À priori, ce pourrait être un spin-off, malgré l'échec au box-office de Solo : A Star Wars Story, ou le premier film de la nouvelle saga intergalactique.