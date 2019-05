publié le 06/05/2019 à 09:52

Attention si vous n'avez pas encore regardé le quatrième épisode de l'ultime saison de Game of Thrones, diffusé ce lundi 6 mai 2019, nous vous conseillons de stopper votre lecture. L'article qui va suivre contient des éléments importants de l'intrigue de cet épisode baptisé The Last of The Starks. Si vous n'avez pas peur des spoilers, vous pouvez poursuivre.



C'est une tradition pour les acteurs de Game of Thrones. Maintenant que la fin de la série approche, ils se livrent dans les colonnes des magazines américains. Nathalie Emmanuel, qui joue la conseillère polyglotte de Daenerys Targaryen, a un rôle particulièrement important dans l'épisode 4 de la saison 8. Après la Bataille de Winterfell où elle fait démonstration de sa loyauté pour sa reine en faisant taire Tyrion et Sansa, la voici tranquille et conquérante.

Avec Ver Gris, ils ont survécu miraculeusement à l'offensive du roi de la Nuit et ils ont hâte de mener l'ultime bataille pour la Mère des Dragons. Mais lorsqu'ils parlaient de leurs rêves de paix et de sable chaud lors des précédents épisodes, le téléspectateur attentif devait tout de même pressentir qu'un "happy end" serait très compliqué pour le couple.

Lors de l'arrivée des troupes de Daenerys à Peyredragon, Euron Greyjoy leur tend une embuscade avec ses scorpions, les balistes terribles construites par Qyburn. Les armes de la Main de Cersei ont détruit une bonne partie de la flotte Targaryen, abattu l'un des deux dragons restants et permis la capture de Missandei. A la fin de l'épisode, Cersei ordonne la décapitation de la jeune femme alors que Daenerys décide de continuer le combat pour le trône. Le dernier mot de l'ancienne esclave est un cri : "Dracarys !" (l'ordre pour commander aux dragons de brûler les ennemis).

"C'est une scène fantastique"

Nathalie Emmanuel est revenue sur cette scène tragique dans les pages du magazine Entertainment Weekly. "Je pense que c'est une scène fantastique", explique-t-elle. "J'ai toujours dit dans mes interviews que cela ne me dérangeait pas de mourir et que j'étais simplement contente d'avoir vécu l'aventure Game of Thrones. Mais je voulais que ça soit une mort qui en jette, un moment mémorable et j'ai l'impression que c'est ce que j'ai eu".



"C'était très émouvant, elle est vraiment très courageuse et on peut voir cette bravoure même si elle ne tient pas une épée entre ses mains", continue Nathalie Emmanuel. "Elle croit en sa reine et je suis heureuse de la conclusion de son histoire. Elle disait qu'elle était prête à mourir pour elle et on espérait ne pas en arriver là, mais voilà. (...) Et cette scène semble pousser Daenerys dans une rage intense qui fait peur".



Là est sans doute tout l'intérêt de cette exécution. Il s'agit d'une mort qui sert l'intrigue et révèle les personnalités des deux reines ennemies : Cersei la provocatrice sanguinaire et Daenerys la vengeresse.