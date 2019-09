publié le 15/09/2019 à 07:05

Game of Thrones n'a pas fini de régner sur le petit écran. Plusieurs mois après l'arrêt controversé de la série, HBO planche d'ores et déjà sur la suite des adaptations de l'univers de George R.R. Martin.

En mai 2017, soit un an avant la diffusion de l'ultime saison de Game of Thrones, la chaîne américaine annonçait la préparation de 4 séries dérivées. Sans donner plus de détails sur les dates de diffusion ou les intrigues, afin de ne pas spoiler le public sur la saison 8. Quelques semaines plus tard, ce sont finalement cinq spin-offs qui sont annoncés par la chaîne américaine, tous en collaboration avec George R.R. Martin, toujours attelé à l'écriture de The Winds of Winter et A Dream of Spring.

Depuis la fin de Game of Thrones, les fans suivent désormais attentivement toutes les nouvelles possibles sur le premier prequel qui devrait s'intituler Bloodmoon et dont on connaît des informations officielles. Qu'en est-il des autres shows après l'annonce d'un sixième projet ? RTL Super fait le point.

Le tournage du prequel sur le Second Âge a démarré

Le tournage de ce spin-off a démarré en juin 2019, dans le Comté de Down. C'est là que se trouve la Forêt hantée (au-delà du Mur), près du Manoir de Craster, entre autres. Cette forêt était peuplée de Marcheurs Blancs dans les premières saisons. Cette nouvelle fiction se déroulant "de l'Âge d'or des héros" jusqu'aux "heures les plus noires" de Westeros, devrait couvrir plusieurs épisodes marquants de l'histoire du continent et répondre aux questions restées sans réponse durant les huit saisons de Game of Thrones.

Il se déroulera 10.000 ans avant les aventures d'Arya Stark, Jon Snow ou encore Mélisandre. HBO n'a pas encore annoncé de date de diffusion pour ce spin-off, dont le casting est porté par Naomi Watts. On pourrait en apprendre plus sur les personnages à l'origine des familles que nous connaissons dans la série comme Bran le Bâtisseur, fondateur de la maison Stark et superviseur de la construction du Mur (qui sépare Westeros du territoire des sauvageons).

HBO a commandé le pilote de "Fire and Blood"

Comme le rapporte le média américain Deadline, le scénariste Ryan Condal (Rampage : Hors de contrôle) va travailler avec George R.R. Martin sur l'adaptation de Fire and Blood (Feu et Sang). Ce roman, sorti en deux parties en novembre 2018 et mai 2019, se déroule 300 ans avant les événements de la série. Il retrace les origines de la famille de Daenerys, Viserys et Jon Snow, ainsi que l'histoire des dragons.

Daenerys Targaryen et Drogon dans la saison 8 de "Game of Thrones" Crédit : HBO

Deadline précise que ce nouveau show Game of Thrones est un tout nouveau projet et ne rentre pas dans l'univers des cinq spin-offs annoncés par HBO. Fire and Blood représenterait "une toute nouvelle vision du monde abordée au départ par Bryan Cogman (qui a travaillé sur l'écriture de 11 épisodes de la série) dans l'un des cinq scénarios des prequels commandés par HBO en 2017".

George R.R Martin fera partie des 6 projets

Il aurait été presque inconscient de la part de HBO de développer de nouvelles histoires sans le créateur originel de Game of Thrones. L'écrivain est donc officiellement le co-scénariste pour deux des cinq projets, et il travaille à différents degrés sur les trois autres.



"Ils sont chacun venu me rendre visite à Santa Fe [où l'auteur réside], certains d'eux même plus d'une fois. Nous avons passé des journées à discuter de leurs idées, de Westeros et du monde bien au-delà du royaume et de The World of Ice & Fire (sorti en 2014) et The Lands of Ice & Fire (2012)", a poursuivi l'auteur.

Ils ne seront peut-être pas tous réalisés

George R.R. Martin a tenu à être clair, ce n'est pas parce que les 5 projets ont été annoncés, qu'ils se concrétiseront, "du moins pas dans l'immédiat". De quoi calmer l'ardeur de certains fans. Il paraît probable que HBO va attendre de voir si le premier spin-off est une réussite auprès du public, avant de se lancer dans la réalisation des quatre autres.

Ce sont des "sucessor shows" plutôt que des spin-offs

George R.R. Martin a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec le terme de spin-off pour ces 5 projets. "Aucune de ces séries ne sera dérivée de Game of Thrones au sens traditionnel du terme. On ne parle pas ici, par exemple, de Joey [le spin-off de Friends] où un personnage s'exporte dans une autre série. Tous les projets en discussion sont des prequels [qui se passent avant ce qu'on connaît de la série] plus que des suites. Certains ne se déroulent même pas à Westeros", poursuit l'auteur dans son billet sur son blog.



Plus encore, l'auteur explique qu'il les appelle les "successor shows", qu'on pourrait traduire par "séries héritières". D'ailleurs, il est important de souligner que ces prochaines histoires ne s'intéresseront pas à des personnages déjà vus.

Il n'y aura pas d'adaption des "Chroniques du Chevalier Errant"

"Les Chroniques du Chevalier Errant" se déroulent avant les événements de la série Crédit : Pygmalion

Même si les fans ont l'air d'y tenir, on ne verra pas une adaptation télévisée du recueil de nouvelles intitulées Chroniques du chevalier errant, qui se déroule "90 ans avant le monde connu de Game of Thrones".



Les histoires ont pour héros Arlan de l’Arbre-sous, le chevalier errant, et de son écuyer Dunk, surnommé l'Oeuf, qui est en réalité Aegon Targaryen, le fondateur de la dynastie de la famille de Daenerys. "Quand j'aurai fini d'écrire Dunk & Egg [le titre en anglais du recueil], nous ferons une série dessus, mais ce n'est pas encore près d'arriver", a résumé George R.R. Martin.

Ni de la jeunesse de Ned Stark et Robert Baratheon

C'est sans doute l'une des histoires que les fans aimeraient le plus découvrir : la jeunesse de Ned Stark et Robert Baratheon, liée à la Rébellion de ce dernier après que Rhaegar Targaryen a enlevé Lyanna Stark, la promise de Robert et sœur de Ned Stark. On a eu un bref aperçu de cette période, très importante dans l'histoire du Royaume des Sept Couronnes, pendant la saison 6 de Game of Thrones.



George R.R. Martin a expliqué que les fans sauraient tous les tenants et aboutissants de cette rébellion lorsqu'il aura fini d'écrire A Song of Ice & Fire [le nom de la saga Game of Thrones]. "Il n'y aurait pas de surprises ou de révélations dans un tel spectacle, juste la mise en scène de conflits dont vous connaissez déjà l'issue. Ce n'est pas une histoire que je veux raconter maintenant", expliquait l'auteur sur son blog.