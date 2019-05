publié le 20/05/2019 à 20:02

Attention, si vous n'avez pas encore vu l'ultime épisode de Game of Thrones diffusé sur OCS et HBO ce lundi 20 mai 2019, ne continuez pas votre lecture. Cet article va contenir des spoilers majeurs sur l'intrigue. À vos risques et périls, donc !



Daenerys Targaryen était au centre de ce début d'épisode. Naturellement, elle est l'une des héroïnes de cette série et elle se devait d'avoir une belle place pour ce final. Et elle n'a pas été déçue. Après avoir réduit en cendres la capitale Port-Réal, la reine Daenerys contemple sa victoire. Dans la salle du trône, Jon confronte Daenerys à ses crimes. "Je les ai vus exécuter les prisonniers dans la rue. Ils ont dit qu'ils agissaient sur tes ordres". "C'était nécessaire", expliquait Daenerys. "Nécessaire ? As-tu été dans la ville ? As-tu vu les enfants qui ont été carbonisés ?"



Daenerys explique alors les raisons qui l'ont poussée à agir. Jon fait un dernier test de personnalité sur sa reine pour savoir si elle est capable d'être autre chose qu'une conquérante sans merci. Il demande à ce qu'elle pardonne à Tyrion. Daenerys persiste et explique que la trahison doit être punie et que Jon a lui-même exécuté des hommes pour les mêmes raisons. "Je sais ce qui est bon", conclut Daenerys, impérieuse. Elle propose à Jon de vivre ensemble dans ce nouveau monde meilleur qu'elle est en train de construire. Jon, déchiré, embrasse une dernière fois Daenerys avant de lui planter sa dague dans le cœur.

"J'ai pleuré"

Cette trahison ultime, Emilia Clarke, l'actrice qui incarne la Mère des Dragons, ne l'a pas vue venir. "J'ai pleuré, raconte-t-elle à nos confrères d'Entertainment Weekly. Quand j'ai découvert le script, je suis partie de la maison. J'ai pris mes clefs, mon téléphone et j'ai marché malgré les ampoules que j'avais pieds. Je ne suis pas revenue avant au moins cinq heures de marche en me disant : 'Mais comment je vais faire ça ?!' Il est vrai que Daenerys est passée du statut de révolutionnaire à celui de tyran assez rapidement dans cette saison 8.

Kit Harington (Jon Snow), lui, n'a pas lu son script. C'est en face d'Emilia Clarke qu'il a découvert cet assassinat final pendant une table ronde avec toute l'équipe. "Il pleurait. Finalement, c'était beau qu'il le découvre comme ça", note Emilia Clarke. Pour l'actrice, la réaction de Daenerys et son évolution s'explique : "Elle commence la saison avec les meilleures intentions. Le problème, c'est que les Stark ne l'aime pas et elle s'en rend compte. Elle leur laisse leur chance et finalement ça ne marche pas. Alors, elle se dit : 'Je les emmerde, je suis née pour ça !' Elle a vu tellement de choses, elle a perdu tant de proches, elle a souffert... Et d'un coup, ces gens débarquent dans sa vie et ne l'acceptent pas ?"

Un personnage brisé

"Au final, elle a tué trop de gens, elle a franchi le point de non-retour, complète-t-elle. Son personnage a perdu, en effet, tous ses amis et soutiens : Missandei ? "La plus grosse fracture". Varys ? "Je l'avais prévenu lors de la saison 7. Il change d'allégeance en permanence, elle ne pouvait pas laisser passer." Cersei ? "Là, pas de dilemme. C'était une folle totale, elle devait crever !"



Emilia Clarke explique qu'elle a pu puiser dans sa propre expérience d'actrice pour comprendre et jouer Daenerys à ce moment-là. "J'ai moi aussi des sentiments par rapport à cette fin. Ça se mélangeait pas mal en moi et il fallait que je me ressaisisse. Je me disais : 'Emilia, ils parlent du personnage, pas de toi'". La comédienne avoue avoir appelé sa mère et son frère en leur posant des questions comme : "Est-ce que vous pensez que Daenerys est une bonne personne ?" La confusion entre Daenerys et Emilia était assez profonde.

Tyran et innocente

Emilia Clarke explique que "le personnage a toujours raison", peu importe ses décisions sur le plan moral. "C'est ce qu'on m'a appris lors de mes cours de théâtre. Il ne faut jamais avoir peur d'être laid quand on joue (...). Après 10 ans dans cette série, son évolution est logique. Ce n'est pas comme si elle allait s’asseoir, faire des cookies, avoir deux ou trois enfants et passer du bon temps. C'est une Targaryen !"



"Mais je me suis dit qu'elle allait mourir, continue Emilia Clarke. C'était une très belle fin, très émouvante pour elle. J'espère que vous verrez ça, dans ses derniers moments, cette vulnérabilité. La petite fille que vous avez rencontré lors de l’épisode 1 est toujours là, elle est là... Et elle n'est plus". Naturellement, la scène est renforcée par la tristesse de Drogon qui essaye désespérément de faire bouger le corps de sa "mère" avant de l'emmener au lointain. "Mais si la question est : 'Est-ce que je suis du côté de Daenerys ?' Alors oui, je serai toujours là pour la soutenir. Comment ne pourrais-je pas ?", conclut l'actrice.