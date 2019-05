publié le 06/05/2019 à 06:39

Tout d'abord, les recommandations d'usage : si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 4 de la huitième saison de Game of Thrones, alors vous pouvez stopper votre lecture. La suite de cet article va contenir des spoilers majeurs sur l'intrigue de cet épisode baptisé The Last of The Starks (Les derniers des Stark). Cet épisode a été diffusé sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS en France ce lundi 6 mai 2019.



Il s'agit de l'épisode qui conclut définitivement la fameuse et terrible Bataille de Winterfell. Le Roi de la Nuit et son armée de morts-vivants ont été stoppés par la ruse et la dextérité d'Arya Stark. La reine Daenerys est venue au secours du Nord et a payé le prix du sang pour que les vivants triomphent. Cette bataille qui a uni la prétendante au trône et les hommes du Nord a cependant eu des conséquences : près de la moitié des forces de la Mère des Dragons est tombée.

Il est donc urgent de sceller de nouvelles alliances pour que Daenerys puisse s'asseoir sur le Trône de Fer. Mais les alliances sont une affaire politique et d'autres sont des stratèges bien plus expérimentés que la jeune Targaryen...

Le retour de la politique

Ceux qui ont perdu la vie doivent être réduits en cendres. L'épisode commence par la scène qui composait la vaste majorité du trailer de ce quatrième épisode : un bûcher funéraire géant. Même si le Roi de la Nuit est tombé, il ne faudrait pas se faire surprendre et donc les hommes et les femmes morts lors de la Bataille de Winterfell ont été incinérés. Les corps de Lyanna Mormont, Theon Greyjoy et Ser Jorah Mormont ont reçu les larmes et prières de leurs plus proches : Jon Snow, Sansa Stark et Daenerys Targaryen.



Après ces adieux émouvant, les survivants se sont offert un banquet bien mérité. Parmi la joie et les grands discours, le malaise est bien présent. Daenerys a élevé Gendry Baratheon au rang de seigneur en lui offrant les terres et titres de son père, le défunt roi Robert. Plus que de la générosité, le choix de la reine est rapidement analysé comme un geste politique par Sansa Stark. Une façon d'acheter la loyauté du forgeron-seigneur.



Les hommes de la pièce se tournent aussi rapidement vers Jon Snow. Ses exploits sur le champ de bataille et sur le dos d'un des dragons font des merveilles sur ses camarades. Mais tous semblent oublier qui est la reine dans la pièce et qui a chevauché avec ses dragons jusqu'au Nord. Isolée, inquiétée et jalouse, Daenerys écourte la soirée.

L'amour ou la famille

Seul Varys remarque la solitude de la reine, mais il ne fait rien pour l'apaiser. Sa Main, le seigneur Tyrion, est trop occupé à boire avec Brienne et Jaime pour se rendre compte de la tension grandissante. Au cœur du mal-être de Daenerys se trouve sa vie de couple désormais compliquée par l'ascendance de Jon Snow.



Daenerys confronte rapidement Jon et elle exige de lui qu'il garde le silence à jamais sur ses parents, obligeant au secret Bran et Samwell. S'il serait facile de contenir le secret entre ces quatre personnages, Jon veut mettre dans la confidence toute sa famille. Si Daenerys a confiance en Arya, elle craint encore Sansa. Pour la reine, il ne peut y avoir de loyauté avec le Nord ou d'histoire d'amour entre elle et Jon si le secret s'évente.



Naturellement, Jon essaye de la raisonner. Il lui explique qu'il l'a choisie et que ses sœurs le suivront dans cette voie. Daenerys, à raison, doute fortement. Elle explique à Jon que même s'il ne veut pas du trône, il pourrait tout de même se retrouver assis dessus par la seule volonté de ses alliés. Les deux s'embrassent, mais la passion des précédents épisodes est absente. Jon a aussi en tête que Daenerys est sa tante, un inceste inconséquent pour les Targaryen mais difficile à avaler pour un Stark. La reine supplie Jon mais ce dernier refuse de conserver ce secret. Les deux se séparent et passeront la nuit dans deux chambres séparées.

Les amours contrariées

D'autres, en revanche, passent la nuit ensemble. C'est Brienne et Jaime qui, pour la première fois, révèlent leurs sentiments l'un pour l'autre. Le vin aidant, les deux chevaliers passent la nuit ensemble. Un moment de paix et d'émotion mais Jaime finira par faire ses adieux au milieu de la nuit. Refusant d'être considéré comme "un homme bon", il envisage de retourner auprès de Cersei. Pour la convaincre de changer ? Pour l’aimer en silence ? Pour la tuer ? Il est difficile de connaître les intentions de Régicide pour l'heure.



Toujours du côté des amours contrariés, Gendry a fait une demande en mariage à Arya. Si la jeune Stark voulait bien coucher avec le désormais seigneur quelques nuits auparavant, elle ne veut pas devenir une gentille épouse. Elle refuse paisiblement sa proposition. Il aurait été difficile d'imaginer l'héroïne de Winterfell troquer ses lames pour une robe et des broderies.

Un secret trop partagé

Du côté de la stratégie militaire, la situation est critique. L'armée de Daenerys a été divisée par deux. Ses dragons sont blessés comme une bonne partie des survivants. Elle pourra néanmoins compter sur le soutien du nouveau prince de Dorne et la flotte des Fer-nés de Yara Greyjoy. Mais les chiffres sont têtus. Cersei et Euron, désormais en possession de la Compagnie dorée, sont bien plus puissants. Ils disposent en plus des armes de Qyburn et des murs de Port-Réal. Des avantages considérables.



Daenerys veut attaquer au plus vite. Sansa recommande de guérir les blessés et de récupérer avant d'attaquer. La scène expose clairement les divergences entre les deux femmes et seul Jon arrive à faire rentrer Sansa dans le rang.



Peu après la décision de Daenerys d'attaquer Cersei, Jon rassemble ses frères et sœurs dans le Bosquet sacré. Là où est tombé le Roi de la Nuit, il révèle l'identité de ses parents. Il fait promettre à ses sœurs de ne rien dire mais, bien sûr, les secrets ne restent jamais cachés longtemps si tout le monde fait promettre à tout le monde de ne rien dire. Au final, huit personnes savent désormais que Jon est un Targaryen et le plus sérieux prétendant en trône : Jon, Daenerys, Sansa, Arya, Bran, Samwell, Tyrion et Varys. Ce qui fait dire à ce dernier que ce secret n'en est plus un et qu'il s'agit d'ores et déjà d'une information qui va se répandre dangereusement.

Des adieux en cascade

Le jeu continue donc. Et les loyautés sont fragiles ou coûteuses. Bronn, par exemple, finit par retrouver Jaime et Tyrion. Armé de l'arbalète fournie par Qyburn et Jaime, il menace les deux frères... amicalement. Connaissant la puissance des dragons de Daenerys, Bronn pense que Daenerys gagnera la guerre grâce à eux. Cersei a promis au mercenaire Vivesaigues et il sait que Tyrion lui offrira le double. Un ancien marché conclu entre les deux hommes il y a plusieurs saisons de cela. Tyrion, comprenant parfaitement que Bronn les tuera s'il n'obtient pas un meilleur arrangement, promet à son ancien compagnon les terres de Hautjardin. Satisfait, Bronn disparaît.



Après ces quelques jours, les troupes et personnages se séparent. Tyrion s'entretient une dernière fois avec Sansa pour tenter de la comprendre et la convaincre d'afficher plus clairement sa loyauté pour la reine. Sansa n'arrive pas à s'y résoudre et explique à Tyrion qu'un autre "meilleur qu'elle" devrait s’asseoir sur le trône de Fer. Sansa sait exactement ce qu'elle met en branle en révélant le secret de Jon mais il est encore trop tôt pour connaître les conséquences de cette indiscrétion.



Vient l'heure des séparations. Tormund explique à Jon que ses hommes vont rejoindre le Nord et Châteaunoir. Jon demande alors au géant roux d'emmener son loup avec lui car les grands espaces et le froid lui conviendront mieux. Sam et Gilly, enceinte, font leurs adieux à Jon. Il est difficile de savoir si nous reverrons ces personnages avant la fin de la série. Détail émouvant : le couple explique que si l'enfant est un garçon, ils l’appelleront Jon.

L'attaque surprise d'Euron

Les troupes de Daenerys se rendent vers le Sud. Jon à cheval avec les troupes au sol et Daenerys dans les airs pour protéger sa flotte le temps de retrouver Peyredragon. Mais, car Game of Thrones aime les surprises, l'arrivée à Peyredragon ne se déroule pas comme prévu. Cachée derrière les falaises, la flotte d'Euron Greyjoy attend. Les navires sont désormais armés des balistes de Qyburn et Rhaegal est mortellement touché par ces gigantesques lances de métal. Impuissante, Daenerys prend de la distance même si la rage monte en elle.



Les quatre conseillers de la reine entreprennent de fuir à la nage alors qu'une pluie de flèches géantes s’abat sur eux. Tyrion, Varys et Ver gris parviennent jusqu'à la côte en sécurité mais Missandei est capturée par les troupes de Greyjoy. Cersei développe donc son piège : Missandei en appât et la population de Port-Réal rassemblée dans le Donjon rouge pour servir de bouclier humain. Daenerys veut détruire la ville mais Varys et Tyrion l'en dissuadent. Tyrion demande alors à sa reine de parlementer avec Cersei. Si ce n'est pour la convaincre, au moins pour faire comprendre à son peuple que Daenerys aura essayé la diplomatie avant de s'attaquer à la ville... La Mère des Dragons, qui n'en a plus qu'un désormais, accepte en serrant les dents.



La rage de la reine est perceptible. Varys n'apprécie manifestement pas ces sautes d'humeur qui lui rappellent le Roi fou. Selon lui, Jon pourrait être un bien meilleur roi parce qu'il ne veut pas l'être justement. Tyrion met en garde l'eunuque de ne pas agir contre elle. L'Araignée a pour habitude de se ranger derrière le peuple de Port-Réal et il a toujours agi contre les tyrans qui menaçaient la ville. Daenerys, cependant, lui a promis de le réduire en cendres si jamais il venait à la trahir une nouvelle fois. Tyrion va-t-il révéler les intentions de Varys à la reine, condamnant l'homme qui l'a si souvent aidé et qui ne veut que le bien du peuple ? L'assistera-t-il dans son entreprise ? Restera-t-il passif ?

"Dracarys !"

L'ultime scène se déroule devant les murs de Port-Réal. La reine Cersei domine la scène depuis les murailles. Sur chaque tour trône une baliste. Drogon est donc maintenu à bonne distance pour sa sécurité. Les deux Mains échangent alors leurs demandes. Tyrion explique que Cersei aura la vie sauve si elle cède le trône. Qyburn explique que Missandei mourra sur-le-champ si Daenerys ne se rend pas. Naturellement, les deux reines arc-boutent. Tyrion, comprenant que Qyburn ne lui donnera jamais ce qu'il désire entreprend de parler à sa sœur directement. Cersei le menace avec les archers mais retient son ordre. Le petit frère implore sa sœur de choisir la vie et la paix pour son enfant à naître mais Cersei reste mutique. Ses yeux sont remplis de larmes, mais les mots de Tyrion ne sont pas suffisants.



Cersei s'approche de Missandei et attrape son bras. Elle offre à la traductrice l'occasion de dire ses derniers mots. Observant au loin sa reine, Missandei n'en dira qu'un seul : "Dracarys". Il s'agit du mot en haut-valyrien bien connu des fans de la série puisque c'est par cet ordre que Daenerys commande le feu de ses dragons. Un appel à la vengeance et à la destruction. Ser Gregor Clegane décapite alors l'une des seules amies de Daenerys devant ses yeux. Une ultime provocation destinée à enrager Daenerys et à provoquer une attaque précipitée. Saura-t-elle garder le sang froid ? Ou offrira-t-elle à la capitale et Cersei, ce que les Targaryen promettent depuis des siècles... du sang et des flammes ?