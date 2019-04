publié le 25/04/2019 à 11:20

L'univers Marvel que nous connaissons depuis 10 ans s'apprête à conclure sa Saga de l'Infini. D'abord avec Avengers : Endgame, en salles le 24 avril 2019. Un an après Avengers : Infinity War, les frères Russo réalisent un nouveau film épique qui possède ce qu'il faut pour réjouir et émouvoir les fans Marvel.



Quel est l'avenir du MCU après ce film tant attendu ? La communauté Marvel a déjà les yeux tournés vers l'avenir. Surtout depuis la déclaration de Kevin Feige, lors de l'avant-première d'Avengers 4 à Shangaï, le 19 avril 2019 qui a annoncé que Spider-Man : Far From Home est "la conclusion de la Phase 3" de Marvel.

Afin de vous y retrouver dans tous ces projets, RTL Super fait le point sur les prochains films de la Maison des Idées. D'autres seront annoncés, officialisés dans les prochains mois. Et la fin du rachat de la Fox par Disney, acté le 1er janvier 2019, permettra la création de nouveaux films qui réuniront, peut-être, les X-Men avec les Avengers.

"Spider-Man: Far From Home" : 3 juillet 2019

Cette nouvelle aventure de Peter Parker, qui conclura la Phase 3 du MCU, comme l'a annoncé Kevin Feige, permettra de découvrir Jake Gyllenhaal sous le scaphandrier de Mystério, l'un des plus grands ennemis de Spider-Man. Pour le moment, une théorie de fans affirme qu'il est à l'origine des nouveaux "monstres" de cette aventure, qui sème la terreur aux quatre coins du monde. Peter ne sera pas seul dans cette histoire, puisque Nick Fury sera de la partie, tout comme Mariah Hill, Nick Fury et Happy Hogan.

> Spider-Man : Far From Home - Bande-annonce 1 - VOST

"The Eternals"

"The Eternals" est l'un des prochains films Marvel de la Phase 4 Crédit : Marvel Studios

Selon Production Weeky, qui recense toutes les informations sur les productions ciné et télé, les premières scènes de The Eternals seront tournées à partir du 1er août 2019 à Atlanta. Le film sera réalisé par Chloé Zhao (Les Chansons que mes frères m'ont apprises, The Rider), qui devient la première femme aux commandes d'un Marvel, puisqu'Anna Boden collabore avec Ryan Fleck pour Captain Marvel. Le scénario sera écrit par Matthew et Ryan Firpo.



The Eternals passe donc à la vitesse supérieure, après avoir été mis en avant en septembre 2018 par Kevin Feige : "Eternals est l'un des très nombreux projets dont nous commençons à parler activement pour voir si nous y croyons suffisamment pour le mettre ensuite sur une liste [des prochains films Marvel]".

"Doctor Strange 2"

Benedict Cumberbatch dans "Doctor Strange" Crédit : Jay Maidment / 2016 Marvel

Si aucune de sortie n'est annoncée pour le moment, THR annonce d'ores et déjà que Benedict Cumberbatch sera de retour dans le costume du Sorcier Suprême, au côté de Benedict Wong, qui incarne son fidèle bras droit Wong, et Rachel McAdams dans le rôle de la chirurgienne Christine Palmer. Doctor Strange 2 fera donc partie de la Phase 4 de Marvel au cinéma, c'est-à-dire les films post-Avengers : Endgame.

"Black Panther 2"

Ryan Coogler sera de retour derrière la caméra pour Black Panther 2. Selon le média américain The Hollywood Reporter, le tournage est prévu fin 2019 ou début 2020. En janvier 2019, sur le tapis rouge de la soirée des SAG Awards, où Black Panther a remporté le prix du Meilleure distribution, Angela Basset (la Reine Ramonda) est interrogée par le média américain ET sur Black Panther 2.



Si l'actrice élude la question sur le casting du prochain film, son mari Courtney B. Vance ne craint pas les remontrances de Marvel. "Mais bien sûr vas-y dis leur ! Tout le monde sera présent [pour Black Panther 2], même Michael.B". De quoi susciter nombre d'interrogations puisque l'ennemi de T'Chala meurt à la fin du film. De son côté, Angela Basset répond : "Techniquement, on ne le voit pas plonger dans l'océan [où il demande à T'Chala de mourir, en hommage à leurs ancêtres esclaves]".

Le film solo de Black Widow

Annoncé plusieurs fois ces dernières années, le film dédié à la Veuve Noire est en bonne voie, comme l'a révélé le média américain Variety, en janvier 2018. Il y a quelques semaines, le même média américain révèle que l'actrice Rachel Weisz est en négociations pour un rôle clef dans le film, dont on ne connaît pas encore l'intrigue. David Harbour (Stranger Things, Hellboy) pourrait aussi rejoindre le casting.



Comme l'avait annoncé THR, c'est Cate Shortland (Berlin Syndrome, Lore) qui a été recrutée en tant que réalisatrice. Toujours selon le média américain, le film devrait se dérouler des années avant les aventures de Black Widow dans Avengers. On pourrait donc s'attendre à un prequel. De son côté, Scarlett Johansson sur le plateau de l'émission de Jimmy Kimmel, le 9 avril 2019, n'a ni confirmé ou démenti la production de ce film solo sur son personnage.

"Les Gardiens de la Galaxie 3"

Après avoir été viré en juillet dernier pour des blagues sur les réseaux sociaux, James Gunn est bel et bien de retour. Disney a en effet décidé de revenir sur sa décision et de réembaucher le célèbre réalisateur pour mener à bien le troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Une information, révélée dans un premier temps par le site Deadline, et confirmée ensuite par le principal intéressé. James Gunn s'est dit "immensément reconnaissant". "J’apprends tous les jours et je vais continuer d’essayer d’être le meilleur être humain possible. J’apprécie du fond du cœur la décision de Disney et je suis très enthousiaste à l'idée de continuer à faire des films", a-t-il écrit sur Twitter, en mars 2019.

"Shang-Chi"

Shang-Chi fait sa première apparition dans les comics en 1973 Crédit : Marvel Studios

Shang-Chi sera le premier film Marvel avec un héros asiatique dans le premier rôle. Lors de l'avant-première d'Avengers 4 à Los Angeles le 23 avril 2019, Kevin Feige s'est confié sur ce projet au média News18 : "Je pense que tous les films que nous faisons représentent un risque (...) Réaliser un film avec un héros américain d'origine asiatique avec un héritage chinois est quelque chose de très intriguant pour nous. Ce sera vraiment différent et spécial".



Shang-Chi fait sa première apparition dans les comics en 1973. Aussi surnommé Le Maître du Kung-Fu, il n'a pas de super-pouvoirs, mais il peut rivaliser avec Iron Fist tant sa maîtrise des arts martiaux est impressionnante. Il est aussi un gymnaste olympique aux réflexes incroyables et manie toutes les armes possibles. Lorsqu'il pratique la médiation, il peut aussi avoir des visions.

"Ms. Marvel"

Miss Marvel est une super-héroïne polymorphe Crédit : Marvel Comics

Le 14 mai 2018, Kevin Feige a déclaré à la BBC : "Ms. Marvel est certainement un projet en cours de réflexion". "Elle est un autre personnage des comics, l'héroïne musulmane inspirée par Captain Marvel", portée à l'écran par l'actrice oscarisée Brie Larson. Lors d'un panel filmé par ABC News, le 13 février 2019, l'actrice est d'ailleurs interrogée par une fan qui lui demande avec quelle héroïne Marvel elle aimerait jouer le second Captain Marvel. "Je rêve que Ms Marvel soit dans la suite [de Captain Marvel]. C'est mon but", a expliqué l'actrice sous les applaudissements du public. En effet, les deux héroïnes sont très populaires dans les comics.



Adolescente de 16 ans, Kamala Khan est la première musulmane de l'histoire des comics. Elle est une super-héroïne polymorphe, capable de modifier son apparence de toutes les manières possibles. Elle peut aussi bien se transformer en une autre personne ou objet inanimé. Elle a aussi la capacité de guérir rapidement de ses blessures si elle reprend sa forme normale. Ce qui par contre la fatigue et lui donne très faim.

X-Men, Deadpool... Avec le rachat de la Fox, tout est permis

En rachetant la Fox, Disney obtient différentes licences et divers personnages bien connus des fans de Marvel. Les X-Men, les Quatre Fantastiques ou encore le trublion Deadpool, tous des héros Marvel hébergés jusqu'alors chez la Fox, vont pouvoir unir leurs forces avec les Avengers. Il existe d'ailleurs des tonnes de crossover possibles. Avengers vs X-Men est sans doute l'exemple le plus parlant. La série de 12 volumes publiée en 2012 raconte la bataille entre les Avengers et les X-Men autour de l'existence de Phénix (la force surpuissante qui possède la télépathe Jean Grey).

Pour le moment, Kevin Feige a expliqué en décembre 2018 : "Nous ne commençons pas encore à développer quoi que ce soit autour de ces personnages, mais on nous a dit que cela se présentait très, très bien. Cela pourrait arriver durant les six premiers mois de l'année prochaine".



Cette nouvelle devrait réjouir les fans des comics qui attendent enfin une cohérence dans le monde très riche des super-héros. Les Avengers comptent déjà des mutants dans leurs rangs. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen dans Avengers) est par exemple Wanda Maximoff, la fille de Magnéto incarné par Ian McKellen et Michael Fassbender dans les sagas X-Men. Vous suivez toujours ? À aucun moment, les personnages ne se rencontrent ou leur lien filial n'est explicité.