publié le 27/09/2018 à 17:01

À défaut d'avoir les pouvoirs télépathiques du Professeur X, sur RTL Super, nous avons de bons yeux et nous avons détecté toute une myriade de détails dans la première bande-annonce de Dark Phoenix. Attention, la suite contient des spoilers.



Ce premier trailer de près de 3 minutes nous dévoile les grandes lignes de l'intrigue du film de Simon Kinberg (Les Nouveaux Mutants). Jean Grey va complètement se transformer en étant possédée par l'entité cosmique du Dark Phoenix. Les X-Men vont devoir faire face à cette puissance flamboyante, qui va bouleverser leur histoire à jamais.

Morts, guerre, pouvoirs phénoménaux, arrivée d'une nouvelle ennemie, voyage dans l'espace... Dark Phoenix promet des moments forts et une tension dramatique qui devraient faire vibrer les fans des X-Men au cinéma le 14 février 2019.

> Dark Phoenix | Bande-Annonce [Officielle] VOST HD | 2019

1. Bienvenue à Genosha

Jean Grey trouve refuge dans une communauté de X-Men Crédit : capture d'écran YouTube

Ici, Jean Grey est sur l'île de Genosha, un paradis pour les mutants dirigé par Magnéto. Elle s'y réfugie probablement après avoir découvert que Charles-Xavier a verrouillé son esprit pendant des années et tué un des X-Men avec la Force Phénix.



Dans les comics, Genosha est une île de Madagascar et un État insulaire. C'est grâce à Magnéto qu'elle devient un refuge pour les mutants opprimés dans le monde. Reste à savoir si le Genosha du film est une communauté pacifique ou une armée dirigée par Magnéto qui souhaite se venger des humains.

2. Magneto forme la Confrérie des mutants

Le Fauve rejoint l'équipe de Magneto contre Charles-Xavier et les X-Men Crédit : capture d'écran YouTube

La bande-annonce est sans appel : l'apparition du Dark Phoenix va provoquer un schisme chez les X-Men. Le Fauve va ainsi rejoindre le camp de Magnéto, accompagné de deux autres mutants, probablement de Genosha.



Magnéto serait ici avec Luna (Kota Eberhard). Aucune information n'a été dévoilée sur ce nouveau personnage dont certains pourraient penser qu'elle est Luna Maximoff. Mais c'est impossible, puisqu'elle est la fille de Quicksilver (qui est encore adolescent dans Dark Phoenix) et de Crystal, membre de la famille royale des Inhumains. Selon plusieurs rumeurs, le mutant à côté de Luna serait Red Lotus, doté d'une force surhumaine.



On aurait ici un aperçu de la Confrérie des mutants, dirigée par Magnéto. Persuadés d'être supérieurs aux humains, les membres de la Confrérie sont des ennemis récurrents des X-Men dans les comics.

3. Une nouvelle tenue pour les X-Men

Jennifer Lawrence incarne Mystique dans cette saga X-Men Crédit : capture d'écran YouTube

À la fin de X-Men : Apocalypse, Mystique est la leader de la nouvelle génération des X-Men. Juste avant leur entraînement, on voit le groupe porté des costumes sombres qui ressemblent à des armures.



Dans Dark Phoenix, le bleu et le jaune sont les couleurs dominantes de leurs tenues, comme dans les comics. Preuve qu'un certain temps a dû passer entre X-Men : Apocalypse et Dark Phoenix et que les jeunes recrues d'autrefois sont désormais des mutants quasi-accomplis.



4. Jean Grey est imprégnée par la Force Phénix

Jean Grey lors de l'éruption solaire Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les comics, Jean Grey survit à un orage solaire grâce à l'intervention de Force Phénix. Le phénix prend ensuite l'identité de Jean et augmente radicalement tous ses pouvoirs. Dans le film, on retrouve cette éruption solaire qui surprend nos héros et héroïnes (les images précédentes nous montrent le X-Jet face à une sorte de boule de feu géante).



On peut supposer que Jean Grey va sortir du vaisseau afin de sauver ses amis et être frappée de plein fouet par la puissance cosmique. C'est là qu'elle va être imprégnée de la Force Phénix, qui va la protéger d'une mort atroce. À son retour au manoir, Jean Grey passe des examens au scanner dans le laboratoire de Hank, pour découvrir comment elle a pu survivre à cette explosion.

5. Mais qui est ce personnage ?

Le rôle de Jessica Chastain dans "Dark Phoenix" est toujours inconnu Crédit : capture d'écran YouTube

Sur la fiche de renseignements officielle du film, Jessica Chastain est présentée comme "Smith". Écartons directement la possibilité qu'elle soit Emma Frost. La mutante a en effet été incarnée par January Jones dans X-Men : Le Commencement, qui se déroule avant les événements de Dark Phoenix.



Dans un entretien pour le média américain IGN, le réalisateur Simon Kinberg a donné quelques précisions sur le rôle de Jessica Chastain, qui anime de nombreuses théories. "Je dirai que le personnage de Jessica n'est pas Mastermind [le Cerveau, qui manipule l'esprit de Jean Grey dans les comics pour utiliser le Phénix], mais il y a certains éléments dans sa manière à manipule Jean qui se retrouve dans le personnage incarné par Jessica. Selon moi, comme vous le verrez, le personnage de Jessica a des éléments de quelques personnages différents dans les comics".



3 Théories sont (encore) possibles :

- Lilandra Neramani : impératrice du peuple extra-terres des Shi'ar, très liée à l'histoire du Phénix dans les comics. Lilandra se rend sur Terre pour anéantir la mutante, car la force du Phénix a détruit des systèmes planétaires entiers.



- Lady Mastermind : elle est la fille de Mastermind et possède les mêmes pouvoirs télépathiques que son père. Elle peut aussi créer des illusions dans l'esprit de ses adversaires, modifier leurs souvenirs et lire dans leurs esprits. Des "qualités" qui peuvent aisément la servir à manipuler Jean Grey en lui montrant que les X-Men sont bien contre elle et qu'elle n'a pas d'autres choix que de rejoindre le Club des Damnés [groupe de mutants belliqueux]. Ce groupe secret de mutants, dont fait partie Mastermind, cherche à utiliser les pouvoirs du Phénix.



- Miss Sinister : clone génétique de Mister Sinister, elle peut changer d'apparence comme Mystique. Télépathe, elle peut aussi contrôler l'esprit d'autrui, paralyser un ennemi physiquement et projeter ses propres pensées dans le cerveau de son adversaire. Là encore, des pouvoirs qui peuvent servir au personnage de Jessica Chastain pour recruter le Phénix dans son équipe.

6. Jean Grey cherche les traces de son passé

Red Hook est le quartier où a grandi Jean Grey Crédit : capture d'écran YouTube

Dans cette séquence, Jean Grey se trouve à Red Hook, non loin de Brooklyn. On voit d'ailleurs inscrit le nom de la banlieue sur les voitures de police que Jean Grey renverse avec ses pouvoirs. C'est là qu'elle a grandi et nul doute qu'elle essaye de se remémorer son passé, depuis qu'elle a retrouvé la mémoire, auparavant bloquée par le Professeur X. On voit ensuite une maison explosée par les flammes, ce pourrait être celle de l'enfance de Jean Grey.

7. Mystique va-t-elle mourir ?

Hank est-il entrain de serrer Mystique avant sa mort ? Crédit : capture d'écran YouTube

Et si Mystique était tuée par Jean Grey / Le Phénix ? Cette image laisse planer le doute. Le Fauve, qui est amoureux de Mystique depuis un moment, pose sa tête sur le visage de la jeune mutante, qui semble immobile. Sa mort pousserait Hank à "se rebeller" contre Charles-Xavier, quitter les X-Men et rejoindre le camp de Magnéto.



Quant au Professeur X, la mort de Mystique redoublerait son sentiment de culpabilité et augmenterait la colère de Magnéto, qui a lui aussi été amoureux de la mutante. Les fans retiennent leur souffle en attendant la sortie du film.