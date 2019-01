Marvel : les X-Men et les 4 Fantastiques pourraient rapidement intégrer le MCU

publié le 02/01/2019 à 19:44

C'est une confidence qui devrait faire plaisir aux lecteurs de comics qui désespéraient de voir les X-Men ou les très importants (mais souvent mal adaptés) Quatre Fantastiques rejoindre le Marvel Cinematic Universe (MCU).



Lors d'une interview auprès du podcast du magazine américain Variety "Playback", le big boss de Marvel a annoncé que ces héros devraient rapidement intégrer le monde des Avengers. La faute au rachat des droits de ces personnages qui étaient auparavant la propriété de la Fox.

"On nous a dit que ça se présentait très, très bien et que ça pourrait arriver durant les six premiers mois de 2019, a indiqué Kevin Feige. Naturellement, il s'agit là de travaux préparatoires et il faudra sans doute attendre bien plus longtemps avant de voir des mutants échanger avec Black Panther et Doctor Strange sur grand écran.

"L'idée que ces personnages - qui étaient jusqu'ici sous contrat avec la Fox - reviennent chez nous est géniale. C'est vraiment super quand une société qui a créé tous ces personnages peut enfin y avoir accès, s'enthousiasmait-il. C'était une situation inhabituelle, Marvel était dans la position unique de ne pas pouvoir les utiliser pendant un long moment... Cela dit, concrètement, nous n'avons pas encore commencé à y réfléchir et à planifier des choses."



Ces personnages, très importants pour les comics et déjà bien connus par les cinéphiles, pourraient permettre à Marvel de débuter un nouveau cycle avec la fin du chapitre que ne manquera pas d'être Avengers: Endgame.