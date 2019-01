publié le 18/01/2019 à 17:51

Après le Faucon dans Spider-Man : Homecoming, l'Homme-araignée va devoir affronter une super-team d'ennemis. Le premier trailer de Spider-Man : Far From Home en donne un bon aperçu entre les nouveaux costumes du super-héros et la première apparition de Jake Gyllenhall dans le costume de Mystério.



Avec des pouvoirs qui rappellent ceux de Doctor Strange, Mystério fait une entrée spectaculaire dans la bande-annonce de Spider-Man : Far From Home, en affrontant "un monstre d'eau", qui détruit le Canal de Venise. Deux autres créatures font aussi leur apparition et semblent indestructibles.

Deux théories sur l'identité de ces méchants sont en vogue auprès des fans Marvel. Si le réalisateur Jon Watts et toute l'équipe du film entretiennent toujours le mystère, RTL Super fait le point sur les indices cachés de la bande-annonce, qui donneraient des informations sur les nouveaux antagonistes de "Spidey".

> Spider-Man : Far From Home - Bande-annonce 1 - VOST

Hydro-Man, l'Homme-sable et L'Homme de métal ?

L'Homme-sable, L'Homme de métal et Hydro-Man Crédit : capture d'écran YouTube

William Baker, alias l'Homme-sable, qu'on a déjà vu dans Spider-Man 3 avec Thomas Haden Church, apparaît face aux agents Mariah Hill. Dans cette scène, on remarque le chiffre 463 noté sur la plaque d'immatriculation de la voiture. Comme le note le média américain Comik Book, "463" correspondrait à 1963, l'année de la première apparition de L'Homme-sable dans le comic The Amazing Spider-Man #4.



Même constat pour la plaque de la voiture sur le Tower Bridge avec la plaque d'immatriculation "2865". Ce serait la première apparition de l'Homme de métal en 1965 dans Amazing Spider-Man #28. De son vrai nom, Mark Raxton, il est un ingénieur et chimiste qui travaillait pour Oscorp Industries. À la suite d'un accident, son corps est aspergé d'un alliage formé à partir de fragments de météorites. Il peut produire de la chaleur à forte température et possède, entre autres, une force surhumaine.

L'Homme de métal fait sa première apparition dans les comics en 1965 Crédit : Marvel Comics

Enfin, le dernier super-méchant serait Hydro-Man. Il détruit tout sur son passage dans le Canal de Venise. Un indice confirmerait son identité : le chiffre "212" sur le bateau qui transporte Peter et ses amis.



Cela serait une référence à Amazing Spider-Man #212, début des aventures d'Hydro-Man dans les comics. De son vrai nom Morris Bench, il peut transformer son corps en liquide dès qu'il le souhaite. Et vous l'aurez peut-être deviné : sa forme liquide le rend insensible aux balles et aux coups.

Hydro-Man face à Spider-Man Crédit : Marvel Comics

Les Élémentaux ?

Les Quatre Élémentaux Crédit : Marvel Comics

Selon une autre théorie, les trois antagonistes de Spider-Man : Far From Home seraient les Élémentaux. Le synopsis officiel du film décrit d'ailleurs les ennemis de "Spidey", comme des "créatures élémentaires". Ces quatre personnages, Hydron, Magnum, Hellfire et Zéphyr, contrôlent chacun l'un des Quatre éléments.



Ils seraient originaires de peuples extra-terrestres. Hydron (qu'on verrait dans le Canal de Venise dans le trailer) est lié à l'eau et prend un malin plaisir à déshydrater ses victimes, Hellfire (aussi connu sous le nom de Feu d'enfer) est le chef des Élémentaux et peut produire des flammes [celui qui détruirait le Tower Bridge].



Enfin, Magnum peut dompter la terre et la roche [il serait donc l'attaquant de Nick Fury et Maria Hill dans le trailer] et Zéphyr, a les pouvoirs de l'air et du vent.