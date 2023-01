"Astérix", "Barbie", "Mario"... Les films les plus attendus en 2023

Le cinéma peine à se relever de la crise sanitaire, mais il n'a pas dit son dernier mot. Si le box office en 2022 a couronné de succès Avatar 2, Top Gun : Maverick, Batman et les Minions, de nombreux évènements cinématographiques sont également attendus en 2023. Qu'est-ce que le 7e art nous promet pour l'année à venir ?

Le cinéma français nous donne d'ores et déjà rendez-vous le 1er février avec la sortie de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Cinquième film de la saga, il est signé Guillaume Canet qui joue aussi le rôle du petit gaulois moustachu aux côtés de l'Obélix de Gilles Lellouch. Ils seront épaulés par un casting fou : Jonathan Cohen, le duo Marion Cotillard-Vicent Cassel, José Garcia, Orelsan, Angèle... Si vous aimez l'humour, l'aventure, la bagarre, vous allez être servis !

Une seconde superproduction française arrivera aussi au printemps : Les Trois Mousquetaires offrira deux films pour le prix d'un. D'Artagnan sera disponible en salle le 5 avril puis Milady le 13 décembre. Martin Bourboulon est aux commandes et François Civil, Romain Duris, Pio Marmaï et Vincent Cassel incarnent les héros d'Alexandre Dumas, avec Eva Green et Louis Garrel. Entre patrimoine et modernité, ces mousquetaires ressemblent à un western version XVIIe siècle.

Cinéma tricolore encore avec le duo intrépide formé par Dany Boon et Kad Mérad, de retour en salle le 19 avril prochain dans la comédie La vie pour de vrai. En mars, Catherine Deneuve incarnera l'ancienne Première dame Bernadette Chirac dans un biopic portant son surnom : La Tortue. Le même mois, François Ozon proposera une sorte de Cluedo dans le milieu du cinéma des années 30. Mon crime sera porté par une tête d'affiche prometteuse : Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, André Dussolier et Dany Boon.

Très riche programme pour le cinéma français. Retenez également Jeanne du Barry de et avec Maïwenn et Johnny Depp. Vraisemblablement diffusé au prochain festival de Cannes, ce film historique retrace la liaison entre Louis XV et sa favorite. Autre figure du passé, l'incarnation de l'Abbé Pierre par Benjamin Lavernhe dans Les onze vies de l'Abbé Pierre, à l'automne 2023.

Que nous réserve Hollywood ?

Que se passera-t-il de l'autre côté de l'Atlantique ? Hollywood nous promet de grands moments de cinéma... Très attendu, le second opus de