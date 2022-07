Catherine Deneuve dans la peau de Bernadette Chirac : ce que l'on sait du biopic

Catherine Deneuve et Bernadette Chirac

Catherine Deneuve interprètera Bernadette Chirac dans un biopic qui raconte l'histoire d'amour entre l'ancien président, Jacques Chirac, et sa femme. Ce long-métrage est réalisé par Léa Domenach, fille du journaliste Nicolas Domenach, lui-même auteur de plusieurs biographies de Jacques Chirac.

L'actrice aux deux César sera aux côtés de Michel Vuillermoz, qui joue le rôle de l'ancien président. Comme on peut le voir sur la première photo du tournage, révélée par Paris Match (édition papier), Catherine Deneuve se met dans la peau de l'ancienne première dame, avec un brushing impeccable, un tailleur cintré et un regard admiratif sur son partenaire de jeu. La Tortue est attendu pour 2023 et tire son titre du surnom donné par Jacques Chirac à sa femme, car il trouvait son pas trop lent à côté de ses grandes enjambées.

Mais ce biopic n'est pas du goût de tout le monde. Claude Chirac, la fille du couple s'est confiée à Paris Match, affirmant ne pas avoir apprécié de ne pas avoir été contactée, ni elle ni sa famille, par les équipes du film. "Ils ne savent peut-être pas que Bernadette est toujours en vie", a-t-elle ironisé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info