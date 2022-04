Comment Steven Spielberg est lié à Juliette Binoche, Jacques Dutronc et Lino Ventura

Ce point commun entre Jacques Dutronc, Juliette Binoche et Lino Ventura concerne Steven Spielberg, le réalisateur de E.T. et Jurassic Park. Les deux acteurs et l’actrice ont en effet tous les trois refusé ce qui est un rêve pour les comédiens du monde entier : tourner dans un des films de Spielberg.

Lino Ventura, c’était pour Rencontres du 3ème type. Steven Spielberg avait écrit le rôle du professeur français Claude Lacombe pour l’une de ses idoles, le metteur en scène français François Truffaut. Mais il n’osait pas lui proposer, alors il demande à Lino Ventura qui refuse, car il n’aime pas trop les longs voyages en avion et ne veut pas s’éloigner de sa famille. Spielberg se décide alors d'appeler Truffaut qui accepte, même s’il parle tellement mal anglais que ses dialogues étaient écrits sur des post-it collés sur les vêtements des acteurs en face de lui.

Le problème de langue c’est aussi pour ça que Jacques Dutronc a refusé le rôle de Bellocq, le méchant des Aventuriers de l’Arche perdue. Pourtant Spielberg, qui le considère comme le plus grand comédien du monde, le voulait absolument. Il s’était même déplacé pour le convaincre. Mais, Dutronc, qui a élevé la fainéantise au rang d’art, a décliné. Indiana Jones ou pas, il avait trop la flemme d’apprendre l’anglais.



Juliette Binoche, c’est pire : elle a refusé 3 fois de tourner avec Spielberg. Elle a dit non à Indiana Jones et la dernière croisade, à La Liste de Schindler et à Jurassic Park. D’ailleurs, comme pirouette pour refuser poliment ce dernier film, elle avait dit à Spielberg : "J’adorerais jouer dans le film, tu sais, mais un dinosaure". Ça a fait rire le metteur en scène, dont on sait au moins qu’il n’est pas rancunier…

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.