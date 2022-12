VIDÉO - "Indiana Jones 5" : découvrez la bande-annonce nostalgique du "Cadran de la Destinée"

"Le désert me manque. La mer me manque... Me réveiller chaque matin en me demandant quel genre d'aventure ce jour va nous apporter me manque", lance Sallah (John Rhys-Davies) en prélude. C'est un Indiana Jones plein de nostalgie mais quelque peu résigné qui se présente en ouverture de cette bande-annonce du prochain film des studios Disney. Même si le héros incarné par Harrison Ford semble prêt à vivre sa retraite paisiblement, le souffle épique de l'aventure va se rappeler à lui.

Ce 2 décembre a été dévoilé la bande-annonce tant attendue du cinquième volet des aventures de l'archéologue le plus célèbre du septième art. Plus que quelques images, ce trailer nous dévoile aussi le titre officiel du film : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Ces premières séquences et ce titre sont très clairs sur l'ambition du film : nous allons retourner dans le passé.



Harrison Ford apparaît rajeuni grâce aux miracles de la technologie. Mads Mikkelsen sera présent dans le rôle d'un officier nazi. De quoi nous rappeler des bons souvenirs avec des références en cascade des Aventuriers de l'Arche perdue. Fouet, énigme mystique, boule de pierre géante et la merveilleuse Phoebe Waller-Bridge qui jouera la filleule du professeur. Tous les ingrédients sont réunis pour offrir aux fans un spectacle riche en émotions le 28 juin prochain.

