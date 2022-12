"Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé mousquetaire". Pathé Films a dévoilé, lundi 5 décembre, les premières images de sa série de films basée sur l'histoire des Trois Mousquetaires, adaptée du roman d'Alexandre Dumas en long-métrage par le réalisateur Martin Bourboulon. Ce dernier s'est récemment illustré avec le film Eiffel.

Là encore, Martin Bourboulon remonte le temps. L'histoire d'Alexandre Dumas aura même le droit à deux volets. Le premier, Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan, sortira le 5 avril 2023 dans les salles françaises. Le second, Les Trois Mousquetaires - Milady, débarquera sur grand écran le 13 décembre 2023.



Ces deux longs-métrages suivront notamment l'ascension de d'Artagnan, rêvant d'intégrer l'escouade des mousquetaires. Le personnage est incarné par l'acteur François Civil. Dans cette bande-annonce, d'Artagnan fait notamment la rencontre d'Athos, joué par Vincent Cassel.

La bande des Mousquetaires est complétée par Pio Marmaï (Porthos) et Romain Duris (Aramis). Martin Bourboulon et Romain Duris se recroisent dans ce long-métrage, après Eiffel. Le réalisateur a réuni un casting cinq étoiles pour son nouveau projet. Louis Garrel, Vicky Krieps et Eva Green incarnent respectivement Louis XIII, Anne d'Autriche et le personnage de Milady. Cette nouvelle adaptation de l'histoire des Trois Mousquetaires est évidemment très attendue en 2023 et cette bande-annonce fait déjà saliver...

