"Emily in Paris", "House of the Dragon" : comment ces séries (re)lancent des cocktails cultes ?

Glaçon, tranche de citron et parasol en papier, les cocktails peuvent nous rafraîchir de mille façons. Récemment, le negroni et le kir royal ont été remis au goût du jour grâce aux séries House of the Dragon et Emily in Paris. "Un negroni. Sbagliato. Avec du Prosecco dedans". Durant une interview promotionnelle, Emma d'Arcy, qui incarne le personnage principal de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, a révélé son cocktail fétiche : un negroni, où le gin est remplacé par du vin mousseux. Inconnue des internautes, cette variante de la boisson a enflammé la toile avant d'inonder les bars.

Il faut dire que la prononciation suave d'Emma d'Arcy et l'étonnement absolument charmant d'Olivia Cooke (Alicent Hightower) n'est pas étranger à la popularité de cette séquence. Aujourd'hui encore, l'extrait décalé, remixé à l'infini, comptabilise plusieurs millions de vues. Des parodies et des recettes ont envahi tous les réseaux sociaux et le cocktail a été commandée en masse, pour le plus grand bonheur des barmans.

Pourtant, la mixture pourrait bien être détrônée par la boisson star de la troisième saison d'Emily in Paris : le kir royal.

"La boisson parfaite à siroter lorsqu'on ne fait rien pendant que la grande roue tourne"

Américaine fraîchement arrivée en France pour le travail, Emily in Paris propose des représentations irréalistes de Paris et du mode de vie à la française, qui amusent les fans depuis les débuts de la série. Sorti le 21 décembre dernier sur Netflix, le quatrième épisode de la troisième saison, on peut retrouver notre chère Emily à l'heure de l'apéro sur une terrasse en face de la grande roue du jardin des Tuileries. Ses collègues Luc (Bruno Gouery) et Julien (Samuel Arnold) lui font découvrir un classique de la mixologie française : le kir royal.

"La boisson parfaite à siroter lorsqu'on ne fait rien pendant que la grande roue tourne", lui décrit son ami. Sans surprise, l'Américaine tombe instantanément amoureuse de cette boisson à base de champagne et de crème de Cassis et le cocktail rose devient le fil rouge de l'intrigue.



Google a été pris d'assaut par des fans assoiffés et le nombre de recherches "what is kir royal ?" ont explosés. Même constat sur les réseaux sociaux, où les internautes se sont beaucoup amusés de la nouvelle obsession d'Emily. Même si les Français s'étonnent qu'elle ne l'ait découverte que si tardivement. D'autres imaginent que la boisson devienne le cocktail à la mode et détrône le negroni d'Emma D'Arcy. Preuve que les séries peuvent rendre cool des cocktails déjà cultes.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info