INVITÉE RTL - Cinéma : les Français de retour dans les salles, "14 millions d'entrées en octobre", annonce Rima Abdul Malak

"On a une bonne dynamique avec les vacances de la Toussaint et de bons films sur les écrans". La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a annoncé sur RTL que les Français sont de retour dans les salles. En octobre, les salles obscures ont enregistré 14 millions d'entrées en moyenne. "C'est deux fois plus qu'au mois de septembre. C'est le meilleur chiffre depuis le début de l'année", a-t-elle indiqué.

"On reprend un élan nouveau. J'espère que cette dynamique va durer jusqu'à la fin de l'année", a-t-elle ajouté. Selon la ministre de la Culture, "pour un bon film, on se déplace pour le voir sur grand écran. Cette émotion là est inégalée".

Le prix a-t-il un impact sur le nombre d'entrées dans les salles obscures ? "Il y a énormément de salles qui font des tarifs réduits et bien sûr quand on est un actif qui n'a aucune réduction, on peut payer jusqu'à 14, 15 euros. On incite les salles à faire une politique tarifaire la plus généreuse possible", a-t-elle répondu.

