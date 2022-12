Orelsan : comment expliquer le triomphe du rappeur ?

Le sujet du jour. Depuis la sortie en novembre 2021, du morceau L'Odeur de l'essence, qui annonçait son quatrième album Civilisation, Orelsan ne cesse de triompher. Disques, scène, documentaires, le rappeur remporte un succès colossal. Civilisation est l'album le plus vendu de 2022, il l’était déjà en 2021. Plus de 600.000 exemplaires écoulés !

Son charisme et son flow séduisent toutes les générations. C'est le grand enseignement de sa dernière tournée, marquée notamment par trois concerts à Paris La Défense Arena, la plus grande salle d'Europe. Orelsan a passé un cap, élargissant son public aux familles, aux gamins. Il joue de sa nonchalance attachante. Mais reste un rappeur technicien, il continue de séduire les amateurs purs et durs de rap.



Pourquoi on en parle ? Comment expliquer ce phénomène ? Comment Orelsan aborde-t-il son métier ? Comment écrit-il ses chansons ? Comment vit-il son statut de superstar ?



Analyse. "Orelsan sait appuyer là où ça fait mal. Être grinçant, même avec lui ou avec ses proches. Il épate aussi par sa capacité à retranscrire le temps présent, le parfum qui embaume les années 2020", explique Steven Bellery, journaliste à RTL.

