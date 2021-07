Pio Marmaï rêve de "péter la gueule" à Macron, Castaner dénonce un "appel à la violence"

"Vous remportez la palme du propos le plus vulgaire." Christophe Castaner a vivement réagi aux propos de Pio Marmaï sur Emmanuel Macron. L'acteur, présent à Cannes pour présenter le film La Fracture sur le mouvement des "Gilets jaunes", avait déclaré samedi 10 juillet en conférence de presse qu'il voulait "péter la gueule" du chef de l'État.

"Macron, j'aimerais aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule. Un peu comme tout le monde, dans l'absolu", a-t-il dit en tentant de contextualiser et d'expliquer sa façon de raconter la révolte des "Gilets jaunes" dans son film.

Cette sortie a immédiatement fait polémique. Samedi soir, Christophe Castaner a dénoncé un "appel à la violence" et en a profité pour répondre à Pio Marmaï. "L'appel à la violence n'a sa place nulle, et votre statut 'd'artiste' ne le rend ni plus intelligent ni plus acceptable", a écrit le président LaREM à l'Assemblée nationale sur Twitter. "C'est même l'inverse : vous remportez la palme du propos le plus vulgaire."

D'autres personnalités, du monde politique ou même du cinéma, ont réagi aux propos de Pio Marmaï. L'acteur Hicham Nazzal a donné un "carton rouge" au réalisateur et a souligné que "ses propos (étaient) d'une bêtise sans nom". "Les idées se combattent dans le respect, pas dans l'invective."