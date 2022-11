"Top Gun : Maverick" : pourquoi Tom Cruise a failli ne pas tourner dans Top Gun ?

C’est la sortie ce mercredi 2 novembre en DVD de "Top Gun : Maverick", le carton ciné de 2022 avec 6 millions et demi d’entrées en France. Et pourtant, Tom Cruise a failli ne pas tourner dans "Top Gun". Pour expliquer cela, il faut remonter aux origines, dans le 1er "Top Gun", film culte qui en 1986 a rapporté 340 millions d’euros dans le monde. Soit 25 fois sa mise de départ.

Jolie culbute pour les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer qui venaient déjà de triompher avec "Flashdance" et "Le Flic de Beverly Hills" . Et surtout superbe piste de décollage pour la carrière de Tom Cruise. Même si le décollage fut compliqué.

D’abord il n’a pas été le premier auquel on a pensé. Pour ce film inspiré d’un article sur l’école de l’aéronavale de San Diego en Californie, article intitulé au passage "Top Guns", les producteurs veulent un jeune acteur "bankable" du moment. Ils pensent donc à Patrick Swayze, Sean Penn, Nicolas Cage, Tom Hanks. Mais Aucun ne sort du lot.

Tom Cruise ne voulait pas jouer dans ce "flashdance dans le ciel"

Les producteurs envisagent John Travolta, dingue d’aviation qui a d’ailleurs plusieurs brevets de pilotage, le dernier en date obtenu en mars dernier lui permet d’être aux commandes d’un Boeing 737. Un choix idéal donc sur le papier, mais pas sur le contrat.

L’agent de Travolta est trop gourmand donc le deal capote. Surtout qu’un nouveau nom vient d’apparaître. Celui de Tom Cruise qui vient de décrocher un Golden Globe pour son rôle dans "Risky Business".

On lui fait passer le scénario de "Top Gun" et le trouve horrible. Hors de question pour lui de jouer dans ce qu’il appelle, je cite, "un Flashdance dans le ciel". Mais les producteurs insistent. Tom Cruise refuse toujours. Il finit par céder quand on met devant lui un chèque d’un million d’euros. Alors que le budget total est de 15.

Pour ce prix-là, il acceptera tout. Comme tourner avec des talonnettes pour arriver à la hauteur de son amoureuse du film, Charlie jouée par Kelly Mc Gillis, 10 centimètres plus grande que lui. Mais vu son énorme cachet pour l’époque, aucune mission n’était déjà impossible pour Tom Cruise.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info