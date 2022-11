"La vie pour de vrai" : complicité, retrouvailles, répétitions... Dany Boon et Kad Merad se confient à RTL

Ils n'ont tourné que deux films ensemble, pour deux grands succès du box-office français. Après Bienvenue chez les Ch'tis et Supercondriaque, Kad Merad et Dany Boon se sont retrouvés sur le tournage de La vie pour de vrai dont la sortie en salles est prévue pour le 19 avril 2023. Dans ce film réalisé par Dany Boon, on retrouve un duo complice qui avait hâte de retravailler ensemble, même si le réalisateur a confié penser d'abord aux personnages avant de réfléchir aux interprètes.

"Il a fallu attendre sept ans avant que je sois son nouvel interprète, mais je trouve cela très sain et très cohérent", a affirmé Kad Merad au micro de RTL qui a pu se faufiler à leurs côtés durant une journée de tournage. "Il a un sens de la comédie qui est inné, il est très drôle et c'est aussi un acteur génial dans les moments d'émotion. Notre duo fonctionne à merveille, mais il ne faut pas faire un film juste pour nous réunir", a de son côté confié Dany Boon. "Je pense d'abord les personnages et les situations comiques. Kad a tout de suite été mon choix et je me suis dit que ce serait formidable de se retrouver".

Les deux acteurs ont même confié vivre ensemble durant le tournage. Le soir, ils en profitent pour travailler beaucoup, peaufiner les scènes et retravailler les textes tout en profitant "autour d'une petite bouteille de vin". Cette complicité naturelle se retrouve durant le tournage, mais le cadre rigoureux de la comédie reste néanmoins bien présent. "Les gens ne vont pas être déçus", a promis Kad Merad.

