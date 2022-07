Angèle : comment est-elle devenue une "icône féministe" pour toutes les générations ?

Angèle, c’est cette petite fille belge qui a regardé son grand frère Roméo Elvis commencer une carrière prometteuse dans la musique et qui s’est dit : “Pourquoi pas moi ?” Elle ne s’est pas dit que le succès était réservé aux hommes.

Elle s’est lancée en son nom en postant sur les réseaux sociaux des reprises de chansons célèbres, puis ses propres textes jusqu'au puissant Balance ton Quoi sorti en 2018 et son album Brol, vendu à plus d’1 million d’albums et certifié disque de diamant en moins d’un an.

Angèle, "c'est une trajectoire d'abord météorique, car on ne la connaissait pas encore il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, elle fait des duos avec Dua Lipa, elle est énorme. C'est probablement la star francophone qui compte le plus aujourd'hui", explique Romain Burrel, ancien directeur de la rédaction de Têtu, journaliste aux Inrocks et à Numéro dans le podcast d'été de Flavie Flament, Ces femmes qui ont dit "non".

"Je crois beaucoup qu'il y a un moment où une artiste ou un artiste rencontre l'époque et Angèle a rencontré l'époque", renchérit le journaliste qui travaille aussi pour la RTBF.

Angèle parvient à faire passer des messages à son jeune public

Comment expliquer qu'à 26 ans, Angèle est déjà une icône féministe et une femme libre ? "Elle appartient une génération de femmes qui a appris de ses aînées. Et c'est vrai qu'on peut dire 'Non', ce qui n'a pas été vrai pour toutes les femmes jusqu'à présent, d'une part", répond Romain Burrel à Flavie Flament dans Jour J.

"Et de deux, elle est dans la verbalisation des choses (...) et je trouve qu'en fait, la puissance d'une chanson comme Balance ton quoi, par exemple, c'est d'expliquer, parfois même à un très très jeune public, notamment à un très, très jeune public, de jeunes filles qu'on peut dire 'non', qu'on est maîtresse de son propre corps. Et en fait, c'est un discours qu'on n'a quasiment jamais eu dans la pop", poursuit Romain Burrel.

"La force de pouvoir faire passer ces idées-là auprès de jeunes adolescentes qui vont commencer leur vie, notamment amoureuse, je trouve que c'est absolument dingue", ajoute-t-il.

"Et aujourd'hui, Angèle, c'est un rôle-modèle hyper fort pour toute une génération, mais pas que pour les plus jeunes (...) je parlais avec une femme qui avait une cinquantaine d'années à la sortie d'un concert qui accompagnait sa fille et qui disait qu'elle aurait adoré avoir ce genre de discours dans la variété ou dans la musique pop quand elle était plus jeune, parce que ça lui aurait sûrement évité bien des déconvenues", précise aussi Romain Burrel.

Elle est engagée dans plusieurs causes

Angèle est une femme qui est sans filtre sur ses engagements, notamment la cause des femmes. "Dans son dernier album Nonante-Cinq, il y a le titre Tempête ou elle évoque les violences faites aux femmes. Il y a Mots justes aussi qui parle de la notion de consentement et de l'importance de mettre des mots justement sur ce que l'on vit et notamment les agressions", explique Flavie Flament.

"Elle soutient une association belge et notamment également une super association qui est la Maison des femmes en Seine-Saint-Denis, en France. C'est-à-dire qu'elle est naturellement engagée aussi. C'est en ça que c'est une femme qui dit non aux maux de son époque", conclut Flavie Flament.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info