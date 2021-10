"Dune" : les 9 questions dont nous voulons les réponses dans la Partie 2

Les fans l'espéraient et c'est désormais une certitude : Dune Partie 1 aura une suite. Sobrement baptisée Dune Partie 2, ce long métrage attendu pour 2023 sera l'occasion parfaite pour Denis Villeneuve de continuer sa grande adaptation. Dans son premier film, il n'avait adapté qu'une première partie du premier tome de l'œuvre littéraire de Frank Herbert. Si le succès se confirme, nous pouvons aisément imaginer que le réalisateur canadien essayera de créer une trilogie pour raconter dans son entièreté la vie de son héros Paul Atréides. La solution la plus simple serait de couper le volume 1 de Dune en deux et de finir l'adaptation par un troisième film sur le deuxième tome Le Messie de Dune. Ce deuxième livre est en effet bien plus court.

L'objectif pour Denis Villeneuve sera de maintenir le niveau de son premier volet et c'est sans doute pour cela qu'il va prendre son temps pour réaliser cette suite qui a enthousiasmé le public. Tournage dans des paysages naturels, casting très demandé, sublimes costumes... Warner Bros va certainement donner au réalisateur tous les moyens techniques et financiers pour qu'il maintienne le niveau. L'objectif est peut-être de devenir le nouveau Seigneur des Anneaux...

"Quand tu fais la partie 1, il faut savoir ce que tu vas mettre dans la deuxième. Alors je dirai que je suis prêt à repartir assez rapidement en tournage", confiait Denis Villeneuve à nos confrères américains de Collider. "Je suis en train d'écrire la Partie 2 et j'ai 8 ans à nouveau. C'est très nouveau pour moi. C'est la première fois que je fais un film et que, lorsque je le vois enfin sur les écrans, j'ai un grand sentiment de joie et de gratitude qui m'envahit".

Pour la Partie 2, Denis Villeneuve devrait approfondir le destin de Chani joué par Zendaya que l'on voit finalement très peu lors de la Partie 1. On retrouvera aussi Paul Atréides (Timothée Chalamet), dame Jessica (Rebecca Ferguson) et les vers géants des sables... Une série télé centrée sur les mystérieux Bene Gesserit, Dune: The Sisterhood serait aussi en gestation. Denis Villeneuve devrait toujours réaliser l'épisode Pilot avant de laisser les rênes à la showrunneuse Diane Ademu-John (The Haunting of Bly Manor, Empire).

Les 9 questions brûlantes pour la "Partie 2"

Crédit :

1 - Que cache Dame Jessica ?

C'est le dernier regard du film Dune Partie 1. Un regard plein de sous-entendu. La mère de Paul Atréides semble jouer un double jeu et sa loyauté n'est toujours pas claire pour le public. Est-elle une mère d'abord et se bat-elle pour Paul et son ascension comme Kwisatz Haderach ? Où est-elle l'instrument plus ou moins conscient des Bene Gesserit ? Dans le premier film, on peut voir le conflit grandir entre la mère et le fils mais Jessica semble aussi lutter pour tracer sa voie en dehors de la supervision de la Révérende Mère de son ordre. De plus, Paul nous signale par une vision qu'il sait que sa mère est enceinte au début du film. Cette grossesse peut-elle tout changer au sein de la famille ?

2 - Va-t-on revoir certains personnages disparus ?

Nous pouvons d'ors et déjà tirer un trait sur la réapparition de plusieurs personnages-clé qui sont morts face caméra. Le duc Leto Atréides joué par Oscar Isaac est bel et bien mort après avoir été fait prisonnier par le Baron Harkonnen. La pastille empoisonnée qu'il a utilisée pour tuer son ravisseur a fini le travail. Même chose pour le docteur Yueh qui a cru sauver sa famille en trahissant les Atréides. Idem pour le docteur Leit Kynes avalée par un ver géant.

En revanche une bonne partie des alliés de la Maison Atréides pourraient revenir sur le devant de la scène. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il est advenu de Duncan Idaho (Jason Momoa). Il s'est sacrifié pour permettre à Paul et Jessica de fuir. Mais est-il vraiment mort ? Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson), le mentat-assassin des Atréides, n'a pas non plus été aperçu depuis l'attaque des Harkonnen sur Arrakis. A-t-il réussi à s'enfuir et ses talents d'ordinateur-humain seront-ils de nouveau utiles. Même chose pour le très loyal Gurney Halleck (Josh Brolin). Parviendra-t-il à retrouver Paul et Jessica dans le désert et protéger ce qu'il reste de la Maison Atréides ?

Crédit :

3 - Va-t-on enfin voir l'Empereur ?

L’empereur Padishah Shaddam IV est celui qui tire les ficelles dans l'ombre depuis le départ dans Dune, mais contrairement à David Lynch qui le plaçait au centre du conflit dès le départ de son film, l'empereur n'est qu'évoqué par Denis Villeneuve. Son influence est là, partout, mais l'homme reste distant. Denis Villeneuve va donc devoir nous montrer la cour impériale de son Dune dans la Partie 2. Plusierus personnages importants seront présentés à ce moment : l'empereur, sa femme éventuellement (Anirul, une Révérende Mère du Bene Gesserit) et ses cinq filles Irulan, Chalice, Wensicia, Josifa et Rugi. Irulan est centrale dans la saga Dune. C'est elle qui était la narratrice de l'adaptation de David Lynch.



4 - Qu'est-ce que l'Épice ?

C'est le mystère principal de la saga Dune. Qu'est-ce que cette poudre hallucinogène que l'on trouve sur Arrakis ? A-t-elle un lien avec les vers des sables que vénèrent les Fremen ?D'autres substances cachées sont-elles à découvrir ? Quels sont les véritables pouvoirs conférés par l'Épice ? On sait qu'elle prolonge la vie et cause chez certains sujets des visions. Mais les secrets de l'Épice n'ont pas encore été dévoilés.



5 - Chani et Paul vont-ils tomber amoureux ?

Paul voit Chani dans ses rêves depuis longtemps. Mais Chani ne connaît pas Paul. Pour elle, Paul Atréides n'est qu'un étranger, le fils du colonisateur en chef qui vient d'arriver sur Arrakis et vient tout juste de tuer un de ses frères d'arme à la fin de la Partie 1. Dans ses visions, Paul est aux côtés de Chani et les deux semblent tomber amoureux et être au cœur de l’union entre les Fremen et les Atréides. Ces visions étaient-elles prophétiques ou Chani va-t-elle se révéler bien différente ? Réponse dans la Partie 2 qui devrait faire la place belle au personnage que joue Zendaya.

Crédit :

6 - Les Fremen vont-ils accepter Paul et Jessica ?

À la fin de la Partie 1, Paul et Jessica viennent tout juste d'obtenir le respect d'un petit groupe de Fremen qui leur propose enfin l'asile. Le conflit au sein du groupe a été instantané. Certains Fremen ne voulaient pas d'eux et ce sont les capacités martiales de la mère et du fils qui ont fini par l'emporter. Si Jessica ne voulait que l'aide des Fremen pour rejoindre la planète des Atréides et se sauver de l'enfer d'Arrakis, Paul n'a pas oublié l'ambition de son père : convaincre les Fremen de s'unir à eux et de vaincre leurs ennemis (Harkonnen et Empire) grâce aux talents militaires fremens. Va-t-il acquérir cette "force du désert" ?



7 - Quels sont les plans du Baron Harkonnen ?

Le Baron vient tout juste de récupérer Arrakis et donc sa mine d'or. Reste à savoir si ses ambitions vont s'arrêter en si bon chemin. L'empereur voulait que les Harkonnen et les Atréides se neutralisent mutuellement lors de leur conflit, mais les Harkonnen, victorieux, pourraient bien se retourner contre la famille impériale pour continuer à croitre. Le Baron Harkonnen pense aussi que la Maison Atréides a été décapitée mais Paul et Jessica sont toujours bien vivants. Il ne manquera pas de réagir lorsqu'il apprendra cette nouvelle...



8 - Paul est-il le Messie et quels sont ses véritables pouvoirs ?

C'est la grande question soulevée par Frank Herbert dans son roman. Paul est un Messie, c'est ainsi que de plus en plus de personnes le perçoivent, mais est-il un véritable Messie d'ordre divin ? N'est-il qu'une construction socio-culturelle façonnée par les Bene Gesserit ? Ou n'est-il qu'un imposteur ? Si vous pensiez que Paul Atréides était un gentil héros dont le seul objectif est la libération des Fremen et venger son père, vous pourriez être surpris... En plus de ses ambitions, Paul pourrait être le Kwisatz Haderach. d'après les légendes de Dune, cet être suprême pourrait avoir accès à toute la mémoire collective de l'humanité. Une mémoire collective que les Révérendes Mères connaissent bien, mais elles n'ont accès qu'aux mémoires des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Le Kwisatz Haderach aurait, lui, une connaissance globale des mémoires des hommes et des femmes. La Voix, cette mémoire absolue permettant de voir l'avenir... Quels pouvoirs pourraient au final détenir Paul ?



9 - Verra-t-on la Guilde des Navigateurs ?

Si nous avons droit à une rencontre avec les Bene Gesserit, il existe d'autres ordres puissants et très particuliers que nous n'avons pas vraiment rencontrés dans la Partie 1. Parmi eux, la Guilde des Navigateurs qui sont responsables des voyages spatiaux grâce à une consommation intense d'Épice. La Guilde est le plus gros consommateur d’Épice puisqu'elle utilise le mélange comme carburant mental et un agent de mutation pour ses navigateurs. Mi-hommes, mi-poissons, ces créatures sont des symboles importants de la franchise et nous avons hâte de voir comme Denis Villeneuve va les représenter.