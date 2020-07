Marlène Schiappa : à quoi va ressembler son ministère délégué à la Citoyenneté ?

publié le 23/07/2020 à 06:50

Elle s'est illustrée pendant les trois premières années du quinquennat à la tête du secrétariat d'État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Là voilà qui change de ministère et de grade : Marlène Schiappa a été nommée ministre déléguée à la Citoyenneté au ministère de l'Intérieur.

De Matignon, la militante féministe âgée de 37 ans est passée Place Beauvau avec un portefeuille élargi. "Si je devais résumer ce ministère en une expression, ce serait 'la défense et la promotion des valeurs de la République'", a expliqué Marlène Schiappa dans un entretien au Figaro. Elle doit ainsi incarner l'enjeu de "lutte contre les séparatismes", chère à Emmanuel Macron.

Lors sa déclaration de politique générale le 15 juillet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un "projet de loi contre les séparatismes." Il y a notamment des réflexions en cours sur le financement des associations cultuelles, sur la formation des imams ou encore sur les enseignements de langue et culture d'origine (Elco). Marlène Schiappa sera en première ligne pour défendre la laïcité. Elle connaît ce sujet : elle a écrit un livre, Laïcité, point !. Dans ce cadre, elle doit agir sur la prévention contre la radicalisation.

Favoriser l'intégration et lutte contre la délinquance

Toujours dans cette idée de promouvoir les valeurs de la République, Marlène Schiappa aura en charge "l'intégration républicaine." Autrement dit, la ministre déléguée sera présente sur les questions d'accès à la citoyenneté française et les procédures d'asile. Le président de la République a promis que ces dernières seraient instruites en 6 mois. On est actuellement en moyenne à 20 mois. Elle doit donc œuvrer à réduire ce délai.

Le ministère délégué à la Citoyenneté aura aussi en charge la lutte contre "les atteintes à la citoyenneté", c'est-à-dire la prévention de la délinquance. Fin 2019, Édouard Philippe a présenté une "nouvelle stratégie de prévention de la délinquance." Marlène Schiappa doit incarner et faire vivre cette stratégie dans le cadre de sa fonction.

Incarner la protection des femmes à l'Intérieur

Si une nouvelle ministre déléguée, Elisabeth Moreno, a été nommée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa n'abandonnera pas ce combat. On rappelle dans son entourage que le ministère de l'Intérieur est en première ligne sur la protection des femmes, puisqu'il a en charge les forces de l'ordre, mais aussi le parcours des plaintes et la formation.

Pour cette mission, la ministre disposera d'un budget de 230 millions d'euros en 2021, contre 26 millions d'euros précédemment. Elle doit travailler avec Elisabeth Moreno pour poursuivre la tâche qui était la sienne. Son champ d'action doit s'étendre à toutes les personnes vulnérables, personnes âgées et jeunes, fort de son expérience dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Quel partage du travail avec Gérald Darmanin ?

Dans l'entourage de la ministre déléguée à la Citoyenneté, on rappelle sur la "complémentarité" entre Marlène Schiappa et son ministre de tutelle Gérald Darmanin. Les deux ministres partagent une vision commune de la laïcité et des valeurs républicaines, nous explique-t-on.



Ils se sont d'ailleurs affichés ensemble pour leurs premiers déplacements. Le duo de l'Intérieur a ainsi été vu à Calais pour évoquer la situation migratoire ou encore Porte de la Chapelle à Paris auprès de policiers.