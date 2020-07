publié le 15/07/2020 à 19:55

Il est l’un des grands vainqueurs des élections municipales. Louis Aliot, qui n'avait pas choisi la bannière Rassemblement national pour se présenter à Perpignan, a réussi la conquête de la ville des Pyrénées-Orientales, sans étiquette officielle.

Désormais maire de la ville, l’élu ne siégera plus en tant que député et n’était donc pas sur les bancs de l’Assemblée pour le discours de politique générale de Jean Castex mercredi 15 juillet. Pour autant, Louis Aliot a commenté sur RTL certains points, notamment la reconquête des territoires et le droit de différenciation des territoires à venir.

"Je ne suis pas convaincu", tranche-t-il. "Il y a une notion d’égalité. Les citoyens français sont égaux devant la loi", tient à rappeler le maire de Perpignan, qui craint que les aides de l’État ne soient corrélées à certaines affinités politiques. "Je ne pense pas qu'il faille des régimes particuliers", estime-t-il.

L’ancien compagnon de Marine Le Pen est aussi revenu sur le désir de renforcer la politique sécuritaire qu’annonce le gouvernement, notamment via des juges de proximité. "C’est des effectifs de police et des interventions dans les lieux où il faut qu’il y en ait" qu’il faudrait, indique ainsi Louis Aliot. "Les policiers nationaux ne sont pas assez nombreux. Les policiers municipaux n’ont pas les droits qui leur permettent d’intervenir directement", ajoute-t-il.

Par ailleurs, il insiste sur la nécessité de "faire évoluer la loi sur la responsabilité des mineurs", qui seraient selon lui "des sujets juridiques protégés". Il pointe l’utilisation des mineurs pour "organiser le trafic de drogue dans les quartiers", ceux-ci étant peu exposés à de lourdes peines. "Le Karcher de Sarkozy, tout le monde y a cru, derrière on a vu la baisse des effectifs", rappelle Louis Aliot.