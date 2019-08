publié le 05/08/2019 à 10:12

La loi contre le harcèlement sexiste a un an exactement. Elle est entrée en vigueur début août 2018 et pénalise les propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste dans la rue, dans les transports. L'amende peut aller de 90 à 1.500 euros.

Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes est plutôt satisfaite du premier bilan. En un an, la loi a donné lieu précisément à 713 contravention pour outrages sexistes constatés dans la rue ou les transport, et en grande majorité en flagrant délit. Elle a salué des "résultats encourageants".

Pour les associations féministes, le chiffre est jugé insuffisant, dérisoire, voir déconnecté de la réalité. Elles demandent à ce que ces amendes soient accompagnées d'une véritable politique de prévention, ce qui n'a toujours pas été mis en place selon elles. Autre demande forte : que les policiers soient mieux formés pour accueillir la plainte des victimes.