publié le 20/07/2020 à 21:48

La ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances Elisabeth Moreno s’est dite favorable à l'allongement du congé paternité à un mois, alors que celui-ci ne propose que 11 jours actuellement. "Je suis à fond pour. Ce serait une vraie révolution. Il faut que l'homme et la femme partagent les mêmes charges à la maison. On l'a bien vu avec le confinement la situation reste déséquilibrée.", a-t-elle déclaré.

Un souhait que l’ancienne ministre Marlène Schiappa avait également exprimé en juin dernier, explique BFM TV. La secrétaire d'État, aujourd’hui ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, avait indiqué que "le gouvernement d'Édouard Philippe allongera le congé paternité", rapporte Libération. En février 2019, le Haut conseil de la famille avait lui estimé que la réforme du congé parental était “indispensable” en faveur des pères. Un congé qui, pour l’heure, est jugé trop court et inefficace.

En France, sept pères sur dix prennent ce congé "de paternité et d'accueil du jeune enfant", d'une durée de 11 jours consécutifs “pour une naissance simple et 18 jours pour une naissance multiple”. Ce dispositif “optionnel” est indemnisé par l'Assurance maladie en fonction du salaire, et complète le congé de naissance obligatoire de trois jours, “à la charge de l'employeur”.