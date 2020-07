publié le 22/07/2020 à 16:30

"Je veux que nos concitoyens mesurent l'importance de ce qu'il s'est passé pendant ces quatre jours et quatre nuits." Ce mardi 21 juillet, Emmanuel Macron a accordé une interview télévisée à la suite de l'accord européen pour un plan de relance à l'échelle de l'Union. Une prise de parole qui intervient sept jours après une autre intervention cathodique, le 14 juillet.

"Accord historique" : voilà le mot sans cesse répété par Emmanuel Macron et par l'ensemble des ministres lors des questions au gouvernement. Une manière, sans doute, d'affirmer son engagement européen face à Marine Le Pen. Emmanuel Macron veut rappeler qu'il incarne l'idée européenne contre le "repli nationaliste", une expression employée pendant la crise du coronavirus.

Lors de son interview, Emmanuel Macron a repris des mots qui lui sont chers actuellement : "souveraineté" et "indépendance". Mais, contrairement au Rassemblement national pour qui ses mots ne peuvent s'incarner qu'à l'échelle nationale, le chef de l'État défend que ce n'est qu'au niveau européen que ces combats peuvent être portés.

Emmanuel Macron s'entoure pour 2022

Cette victoire européenne intervient à un moment important pour l'exécutif. Lors de son interview le 14-Juillet, Emmanuel Macron entendait conclure l'épisode de crise du coronavirus et ouvrir les "600 jours" de la fin du quinquennat. "Le projet n'est pas de changer de cap, c'est de changer de chemin", avait-il affirmé. Depuis, Emmanuel Macron renouvelle en partie son équipe, puisque son conseiller spécial Philippe Grangeon est sur le départ, ainsi que son conseiller en communication, Joseph Zimet.

La nomination d'un nouveau gouvernement devait manifester cette nouvelle ère du quinquennat. "Une page politique se tourne", avait estimé Emmanuel Macron en commentant le départ d'Édouard Philippe. Ce nouveau gouvernement doit être "un gouvernement de mission et de rassemblement", a affirmé le chef de l'État. Et avec l'arrivée de tête d'affiche comme Éric Dupond-Moretti ou la très populaire Roselyne Bachelot, l'exécutif est en ordre de marche pour entrer en campagne.

J'ai fait ce que j'avais dit que je ferai. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2020

Il faut dire que la communication de l'exécutif à tout d'une communication de campagne. D'une part, Emmanuel Macron et son gouvernement défend bec et ongle le bilan de la majorité. "C'est le projet sur lequel les Français et les Françaises m'ont fait confiance", a-t-il expliqué à propos du plan de relance européen. Le ton avait été donné par Jean Castex lors de sa déclaration de politique générale : il avait fait un vibrant hommage à son prédécesseur. Depuis, les ministres sont hyper-actifs. Ils enchaînent les déplacements, comme Jean Castex qui est allé en Guyane parler Covid-19, à Dijon pour parler sécurité, à Nantes à l'occasion dans l'incendie de la cathédrale.

D'autre part, le président de la République affiche ses ambitions à long-terme. Emmanuel Macron avait alors affirmé : "nous devons avoir des objectifs sur dix ans. Avec cette crise, on peut sortir des divisions. Nous pouvons construire un pays différent." Le Président et son gouvernement reviennent régulièrement sur quelques thèmes qui pourraient constituer la base d'un programme, autour notamment "d'une économie forte, écologique, souveraine et solidaire."