Reconfinement : quel est le plan élaboré par Jean Castex ?

publié le 21/07/2020 à 10:10

Dans le cas d’une hypothétique seconde vague de coronavirus, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement prévoit un reconfinement plus ciblé pour éviter toute aggravation de la crise économique et sociale que traverse le pays.

Vendredi 17 juillet, une réunion s'est tenue au ministère de la Santé en présence de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, dans le but de peaufiner le dispositif à mettre en œuvre si nécessaire. Dimanche 19 juillet, le Journal du Dimanche révélait que le plan de reconfinement est "quasi-terminé".

Depuis lundi 20 juillet, le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics los. Le respect des gestes barrières est toujours de vigueur, tout comme la distanciation physique. Mais, si reconfinement il y a, comment cela se passerait-il ? Voici les premières pistes du plan élaboré par Jean Castex pour un reconfinement ciblé.

Pas de reconfinement général de prévu

Si les modalités du plan de reconfinement sont à préciser, les grandes lignes semblent fixées, comme le précise le JDD qui a pu avoir accès au plan. 4 scénarios sont envisagés, allants de la situation la moins grave au pire des cas. "On a un plan gradué : on protège les personnes fragiles dans les Ehpad, les personnes fragiles isolées, les personnes âgées, etc", précise Olivier Véran sur France Info.

Des mesures préventives devraient être aussi mises en place comme la possibilité de faire le test de la Covid-19 sans ordonnance et la mise à disposition des tests salivaires. Cela dans le but de se faire dépister rapidement, même sur son lieu de vacances.

À l'heure où certaines zones en France connaissent une hausse de contaminations, comme c'est le cas en Mayenne, la décision de reconfiner certaines zones sensibles pourrait être prise selon l'évolution de la situation.