publié le 08/06/2020 à 14:50

"Je veux faire plus, pour les femmes et pour les familles." Un mois après le début du déconfinement, Marlène Schiappa dit avoir tiré les conclusions de la période d'isolation imposée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire du coronavirus. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes envisage notamment un allongement du congé de paternité et la mise en place d'autres congés familiaux.

"Avec la crise, il sera nécessaire de produire et donc de travailler beaucoup. Cela doit s'accompagner d'un soutien au temps passé en famille, notamment pour les générations prises en sandwich, qui doivent s'occuper à la fois de leurs enfants et de leurs parents", développe Marlène Schiappa dans un entretien au Parisien. Une manière pour la ministre de mettre en avant son travail et le sujet de l'égalité femmes-hommes alors qu'un remaniement du gouvernement pourrait avoir lieu après le second tour des élections municipales le 28 juin.

Allonger le congé paternité

Pierre angulaire de ses annonces : l'allongement du congé paternité. "Je propose que l'on inscrive dans la loi l'allongement du congé paternité à un mois", explique Marlène Schiappa au Parisien. Ce congé accordé aux pères est actuellement de onze jours calendaires facultatifs. Régulièrement, des pétitions réclament qu'il devienne obligatoire dans le but de partager la parentalité équitablement entre les mères et les pères et réduire les inégalités au travail. En janvier, Marlène Schiappa avait déjà annoncé que son allongement était à l'étude.

Créer de nouveaux congés

"Réfléchir aux questions d'harmonie entre la vie professionnelle et la vie familiale" comme le souhaite Marlène Schiappa passe aussi par la création de nouveaux congés. La secrétaire d'État suggère de créer un congé "parent-malade" ou un congé "jeunes grands-parents". Le premier permettrait à une personne de s'occuper de sa mère ou son père malade, au même titre que le congé "enfant-malade" et le second donnerait la possibilité aux grands-parents encore actifs de prendre du temps pour s'occuper de leur petit-enfant nouveau-né.

Actuellement candidate LaREM dans le XIVème arrondissement de Paris pour les municipales, Marlène Schiappa ne se dit pas opposée à voir son porte-feuille élargi pour y inclure la Famille en plus de l'Égalité femmes-hommes. "Honnêtement, c'est déjà le cas en partie puisque j'ai porté avec le gouvernement des actions concrètes comme l'ouverture du congé maternité pour toutes les femmes quel que soit leur statut, justifie-t-elle. Cela fait partie des sujets sur lesquels je travaille, oui."