Ce dimanche 9 décembre sera-t-il un jour calme pour le gouvernement ? Car samedi, les manifestations des "gilets jaunes" ont occasionné 1.385 interpellations en France dont 975 gardes à vue enregistrées. Les forces de l'ordre étaient préparées à affronter la foule en colère et les casseurs déterminés à en découdre, si bien que les scènes de guérilla urbaine du 1er décembre ont été évitées.



Emmanuel Macron a d'ailleurs félicité "le professionnalisme" des forces de l'ordre, qui ont réussi à rapidement intervenir, notamment dans la capitale, en employant une stratégie déférente de celle des dernières semaines.

L'exécutif espère désormais pouvoir inverser la tendance. "Le temps du dialogue est là" et "il faut désormais retisser l'unité nationale", a appelé Édouard Philippe. La position de ce dernier paraît néanmoins fragilisée, les violons n'ayant pas parus forcément accordés avec l'Élysée. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron, qui devrait prendre la parole en début de semaine, sans doute lundi, afin d'annoncer des mesures à même de satisfaire les demandes des "gilets jaunes".

Suivez l'évolution de la journée en direct

7h36 - Sur RTL, un gendarme de réserve mobilisé à Paris hier a pris la parole, sous couvert d'anonymat. "Il faut que ça s'arrête. J'ai des gars épuisés, fatigués. On est des hommes derrière des uniformes", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y avait "des gilets jaunes dans les rangs de la police et de la gendarmerie". Ce membre des forces de l'ordre a également tenu à revenir sur la venue de Christophe Castaner parmi eux hier : "Nous n'avons pas été très contents qu'il vienne alors que la journée n'était pas finie", a regretté ce gendarme.



7h15 - Les autorités enquêtent concernant une possible ingérence étrangère dans le mouvement des « gilets jaunes », et ce à travers la manipulation des réseaux sociaux.



7h00 - Marine Le Pen a appelé Emmanuel Macron à ne pas "se claquemurer à l’Élysée". Jean-Luc Mélenchon a de son côté demandé une dissolution de l’Assemblée nationale.



6h45 - À l’étranger, Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump n’ont pas manqué de critiquer les autorités françaises.



6h30 - Il y a eu environ 125.000 manifestants dans toute la France samedi, soit environ 11.000 de moins par rapport à la semaine passée, selon les chiffres officiels.



6h15 - Malgré un dispositif policier quasiment inédit à Paris, la maire de la ville Anne Hidalgo a déploré « des scènes de chaos » dans la capitale.

Ce soir, aux côtés des Parisiennes et des Parisiens qui ont vécu tout au long de cette journée des scènes de chaos. Des dizaines de commerçants ont été victimes des casseurs, dans de nombreux quartiers. Une fois encore... C'est déplorable. #8decembre pic.twitter.com/YI6gY9cdzh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 8 décembre 2018

6h00 - Bonjour et bienvenue sur RTL.fr afin de suivre en live l'actualité au lendemain de l'"acte IV" de la mobilisation des "gilets jaunes".