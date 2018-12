publié le 09/12/2018 à 09:16

"On a été écouté et cela a payé". Au lendemain de la quatrième journée de mobilisation des "gilets jaunes", qui s'annonçait très tendue, Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure s'est félicité de l'action des forces de l'ordre sur RTL.



Au total, 1.723 personnes ont été interpellées dans toute la France samedi et 1.220 ont été placées en garde à vue, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. "Dès hier matin on avait des équipes en civil pour repérer les individus porteurs d'armes par destination", a rappelé Jean-Marc Bailleul.

"Bien sûr il y a eu de la casse, on ne pourra jamais l'éviter mais on en a limité le nombre", a-t-il souligné. Quant aux critiques évoquant un trop grand nombre d'interpellations parfois sans fondements, le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure a pointé du doigt un paradoxe.

"À la fois on nous reproche le chaos et quand on interpelle de manière préventive on nous dit : 'Est-ce qu'ils vont vraiment passer à l'acte ?'. Il faut savoir ce que l'on veut, on n'est pas dans un monde de 'bisounours", a-t-il conclu.