publié le 09/12/2018 à 19:59

Une "adresse à la Nation" pour le moins attendue. Emmanuel Macron prendra la parole lundi 10 décembre à 20 heures, a indiqué ce dimanche 9 décembre l'Elysée, au lendemain d'

une quatrième journée de mobilisation des "gilets jaunes".

Le palais présidentiel n'a pas fourni davantage de précisions sur cette intervention.



Pressé d'intervenir après l'"acte 4" de mobilisation des "gilets jaunes", le président recevra dans la matinée syndicats et organisations patronales, aux côtés des présidents d'associations d'élus, du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental.

Il devrait annoncer dans la soirée qui suivra "des mesures concrètes et immédiates" pour répondre à la crise, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, qui a cependant écarté tout "coup de pouce" supplémentaire au Smic, qui détruirait des emplois selon elle.

Trouver "le chemin du cœur" des Français

Emmanuel Macron "saura retrouver le chemin du cœur des Français", selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Il s'agit selon l'Elysée de "réunir l'ensemble des forces politiques, territoriales, économiques et sociales dans ce moment grave que traverse la Nation" afin de "les mobiliser pour agir". "Le temps du dialogue est là" et "il faut désormais retisser l'unité nationale", mise à mal par cette fronde populaire inédite, née sur les réseaux sociaux, avait déclaré dès la soirée du 8 décembre le Premier ministre Édouard Philippe.



Les autorités ont réussi à enrayer l'escalade de la violence tant redoutée notamment grâce à un recours massif aux interpellations : pour l'ensemble de la France, le ministère de l'Intérieur a fait état de près de 2.000 personnes interpellées, dont plus de 1.700 ont été placées en garde à vue. La grande majorité concernait Paris avec 1.082 interpellations contre 412 le samedi précédent, notamment des personnes arrêtées avec sur elles masses, marteaux, boules de pétanque...



À l'issue du millier de gardes à vue, "des réponses rapides associant fermeté et pédagogie seront mises en oeuvre", a promis le procureur Rémy Heitz. Tirs de gaz lacrymogènes en nombre dans Paris, vitrines brisées sous les lumières de Noël et pillages, voitures brûlées à Paris, à Bordeaux, Toulouse et toujours des blocages sur les routes : les images de samedi ont une nouvelle fois marqué les esprits en France comme à l'étranger. Dimanche 9 décembre, opérations péage gratuit et occupations de ronds-points se maintenaient, notamment dans l'Ouest et le Sud-Est.