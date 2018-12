publié le 08/12/2018 à 19:10

Ce samedi 8 décembre avait lieu le 4e acte de la mobilisation des "gilets jaunes". Pour y faire face, les forces de l'ordre avaient établi une nouvelle stratégie pour limiter les affrontements. Et elle aura été payante.



La première phase de cette stratégie : des contrôles tous azimuts notamment dans les gares. Au niveau des péages, les coffres ont été fouillés et très vite des centaines de personnes ont été interpellées. Essentiellement des gens qui venaient de province pour la manifestation. La préfecture a beaucoup communiqué et fait circuler les images de boules de pétanque, de battes de base-ball et parfois des armes blanches. Des avocats dénoncent ce soir des interpellations parfois abusives, en tout cas le résultat a été probant : tout est resté calme ce matin.



La deuxième étape de cette stratégie est apparue à la mi-journée au moment où les casseurs les plus aguerris sont entrés en piste. Dans Paris, comme la semaine dernière, des petits groupes mobiles ont commencé à incendier des voitures, de monter des barricades et à chaque fois les policiers et les gendarmes avec l'aide de petits blindés sont parvenus à se déplacer et à intervenir suffisamment vite. Ils ont pu dégager les barricades et faire reculer les casseurs. Avec ensuite l'intervention d'équipes de la BAC, qui ont réussi à interpeller des individus. La situation est toujours maîtrisée en fin de journée, même si la vigilance est encore extrême.