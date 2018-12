"Gilets jaunes" : Emmanuel Macron "n'a plus le droit à l'erreur", dit Olivier Mazerolle

publié le 09/12/2018 à 19:15

Au lendemain de l'"acte 4" les "gilets jaunes", attendent des paroles et des actes d'Emmanuel Macron. Lui seul peut mettre fin à la crise. Le chef de l'État va peut-être parler dès lundi 10 décembre au soir. Quels mots va-t-il choisir et surtout que va-t-il annoncer pour que les manifestants acceptent enfin de rentrer chez eux à quelques jours de Noël ? Emmanuel Macron joue sans doute sa survie politique.



Après un mois d'agitation sociale, de crise profonde, de scènes d'insurrection, que doit faire Emmanuel Macron pour regagner la confiance du peuple ? "Il doit impérativement changer de méthode pour (...) tenter de le convaincre que la transformation qu'il ambitionne pour le pays se fait au bénéfice de tous et pas seulement de quelques uns", estime Olivier Mazerolle ce dimanche 9 décembre.

"Il y a deux conditions à cela. D'abord trouver les mots appropriés (...) des mots simples, des mots qui touchent" estime Olivier Mazerolle qui rappelle "la condescendance et la distance" du chef de l'État dans son discours du 27 novembre dernier. "Et ensuite des mesures concrètes sur le pv d'achat, applicables dès le premier janvier car il n'y aura pas, pour lui, de corde de rappel". "Il a grillé toutes ses autres cartouches (...) Il n'a plus le droit à l'erreur".