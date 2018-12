et AFP

La situation sociale tendue en France "préoccupe" Recep Tayyip Erdogan en pleine crise des "gilets jaunes". Le président turc s'en prend ce samedi 8 décembre aux autorités françaises, estimant "disproportionnée" la "violence" dont celle-ci use face aux manifestants, tandis que se déroule dans une grande crispation le "4e acte" du mouvement social.



"Le désordre règne dans les rues de nombreux pays européens, à commencer par Paris. Les télévisions, les journaux regorgent d'images de voitures qui brûlent, de commerces pillés, de la riposte des plus violentes de la police contre les manifestants", déclare le chef d'État lors d'un discours prononcé à Istanbul. La Turquie est "à la fois contre les scènes de chaos provoquées par les manifestants et contre la violence disproportionnée qui leur est opposée", poursuit-il.



Plusieurs dizaines de milliers de "gilets jaunes" manifestent ce samedi 8 décembre à travers la France, notamment à Paris où des heurts ont éclaté avec la police. Près de 1.000 personnes ont été interpellées, selon les autorités françaises.

Le mouvement des "gilets jaunes" a commencé le mois dernier en France avec des rassemblements de personnes dénonçant la hausse prévue de taxes sur le carburant, une mesure depuis remisée, avant de s'élargir. Ces manifestations sont largement couvertes par les médias turcs, qui ont notamment diffusé en boucle ces derniers jours des images montrant des lycéens agenouillés et mains sur la tête après avoir été interpellés à Mantes-la-Jolie, près de Paris.

"Ah ! Voyez un peu ce que font les policiers de ceux qui critiquaient nos policiers", a raillé le président Erdogan, jugeant que l'Europe avait "échoué sur les plans de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés". La Turquie est régulièrement critiquée par les pays européens et les organisations de défense des droits de l'homme, qui dénoncent l'érosion de l'État de droit dans ce pays ces dernières années. Les autorités turques ont notamment brutalement réprimé de grandes manifestations antigouvernementales au printemps 2013.