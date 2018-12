publié le 09/12/2018 à 01:48

"On a sorti la machine à baffes pendant trois heures". La phrase peut paraître triviale, d'autant qu'elle émane d'un élu de la République et fait allusion à un entretien cordial mais "cash" qu'ont eu certains élus des Yvelines avec Emmanuel Macron vendredi 7 décembre. Une rencontre axée sur la crise des "gilets jeunes" qui cristallise le pays.



Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, a ainsi indiqué à Europe 1 avoir eu une réunion en compagnie des élus du groupe "Génération terrain" à l'Élysée. Des élus des Yvelines de tous les bords politiques, que le chef de l'État avait accepté de rencontrer dans la semaine.



"On l'a mis à la machine à baffe pendant trois heures. Il a accepté cette règle du jeu et de répondre à nos questions. Le président a répondu de manière cash", a confié Arnaud Péricard. Il a en outre rapporté qu'Emmanuel Macron avait concédé que "les 80 km/h était une 'connerie'". Un adjectif employé également pour la baisse des APL.

Le locataire de l'Élysée n'a semble-t-il rien éludé, y compris sa communication, que les élus ont jugé inappropriée à plusieurs égard. Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu qu'il était conscient de ses erreurs.

Hier, avec 15 collègues maires de l’association @GeneTerrain, nous avons été reçus pendant près de 3h par @EmmanuelMacron très à l’écoute. Des échanges sans filtre sur 4 piliers incontournables pour sortir notre pays de l’impasse : justice et justesse sociales, méthode & écoute! pic.twitter.com/T4oSES5xGk — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) 8 décembre 2018

Une série de mea culpa durant 3h30 de réunion au cours desquelles des solutions ont été proposées par les élus afin de sortir de la crise et tenter de desserrer l'étreinte fiscale sur les Français. Emmanuel Macron s'adressera aux Français lundi, et devrait annoncer une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat.