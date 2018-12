publié le 09/12/2018 à 08:29

Le président est attendu au tournant, et ses adversaires politiques n'ont pas manqué de le lui rappeler, notamment Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Emmanuel Macron devrait s'adresser aux Français au soir du lundi 10 décembre à la télévision, une allocution attendue par les "gilets jaunes".





"Cela dépend de monsieur Macron, s'il faut revenir cent fois, je reviendrai cent fois. Ce trajet m'a coûté 120 euros au total. Et c'est pas négligeable pour quelqu'un qui est dans la 'merde' (sic). Je l'ai emprunté à ma mère cet argent et je n'en suis pas fier. Je vais pas dire de gros mots, mais je veux que tous ces gens-là dégagent, et on devrait être plus nombreux à le penser", estime Willy, un "gilet jaune" breton venu spécialement à Paris pour l'acte 4.

Pour le jeune homme, l'allocution d'Emmanuel Macron sera "du vent dans tous les cas, ou une pilule pour nous endormir."

En attendant la réponse du président de la République, Édouard Philippe s'est exprimé hier soir après la fin des événements. Il a notamment appelé à "retisser l'unité nationale" et "permettre à la nation de se retrouver", des indices quant à la teneur du message que l'Elysée souhaitera faire passer lundi.

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - 1.385 personnes ont été interpellées, et 975 ont été placées en garde à vue. L'action des forces de l'ordre pendant la journée de manifestation de samedi a été louée par l'exécutif.



Téléthon - 69,3 millions d'euros de promesse de dons ont été récoltées. Le compteur s'est arrêté samedi soir en nette baisse par rapport à l'an dernier.



États-Unis - Donald Trump se sépare de son plus proche conseiller, John Kelly, le secrétaire général de la Maison Blanche dans un contexte troublé par l'enquête pour collusion avec la Russie.



Football - Les Bleues connaissent désormais leurs futures adversaires de la coupe du monde 2019 le 7 juin. Elles retrouveront dans le groupe A : la Norvège, la Corée du Sud, la Corée du sud et le Nigeria.