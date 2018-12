publié le 09/12/2018 à 21:04

Enturbanné, encore sous le choc, Adam* joue frénétiquement avec sa console de jeu pour oublier sa soirée du samedi 8 décembre. Aux alentours de 18 heures, alors qu’il rejoint sa grande sœur à cinquante mètres de chez lui, l'adolescent de 14 ans se retrouve coincé au milieu d’échauffourées sur la Canebière, à Marseille. En marge de l'"acte 4" de la mobilisation des "gilets jaunes", Les débordements ont démarré quelques instants plus tôt entre plusieurs dizaines de jeunes casseurs et les CRS.



"On voit les gens courir. j'étais à 10 mètres des CRS et quand je me retourne je reçois quelque chose sur la tête". L'adolescent est touché à l’arrière du crâne par un tir de flash-ball. Il s’écroule. De la fumée émane de son crâne. "Ma sœur est venue, m'a réveillé. Je me suis levé, 10 secondes plus tard je lui ai dit que ma tête tournait." Adam saigne abondamment. Sa sœur parvient à le traîner dans un bar voisin et le patron nettoie sa plaie. Transporté à l’hôpital de la Timone par les Marins-Pompiers, l'élève de 4e est recousu et renvoyé chez lui ce dimanche 9 décembre en début d'après-midi.

Bilan : 4 points de sutures à la base du crâne, une minerve pour un à deux mois et des maux de tête importants. "Je suis un peu dégoûté car je vais devoir me trimbaler avec ça pendant un ou deux mois." Contactée, la police n’a pas répertorié cet incident. Adam fait partie des cinq blessés "léger" qui ont été pris en charge par les marins-pompiers ce samedi 8 décembre à Marseille, en marge des manifestations.



Adam souffre d'une fracture du crâne après un tir de flash-ball reçu à la tête samedi 8 décembre à Marseille Crédit : Hugo Amelin