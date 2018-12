publié le 08/12/2018 à 18:45

Marine Le Pen observe de loin et veille à exprimer la voix de l'opposition au jour de l'"acte 4" de la mobilisation des "gilets jaunes". La présidente du Rassemblement national, en déplacement en Belgique pour un meeting du parti nationaliste flamand ce samedi 8 décembre, demande à Emmanuel Macron d'"arrêter de se claquemurer, de s'enfermer à l'Élysée" et d'"apporter une réponse que les Français attendent depuis maintenant près de quatre semaines".



"J'ai le sentiment plus que jamais que la réponse du président de la République ne peut pas être que sécuritaire, lance Marine Le Pen, au micro de RTL. La mobilisation qui s'est déroulée aujourd'hui m'apparaît plus importante que les chiffres apportés par le gouvernement, mais surtout très importante au regard de la semaine qui vient de se dérouler", observe la patronne du Rassemblement national.

Au cours de cette semaine, "le moins que l'on puisse dire, estime-t-elle, c'est que le gouvernement a exprimé ses craintes mais il existe tout de même beaucoup de manifestants dans toute la France. Et donc j'appelle une nouvelle fois le président de la République à tenir compte de la souffrance qui est exprimée, à arrêter de se claquemurer, de s'enfermer à l'Élysée", poursuit-elle.