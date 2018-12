publié le 06/12/2018 à 21:19

On pensait la relation entre le président de la République et son Premier ministre loin d'être au beau fixe. Et pourtant, Édouard Philippe a tenu à affirmer le contraire ce jeudi 6 décembre. Invité du 20 heures de TF1, le Premier ministre était interrogé sur les rumeurs de démission dont il fait l'objet depuis l'enlisement de cette crise des "gilets jaunes".



Des rumeurs qu'il a balayées d'un revers de main. "Ma mission, c'est d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République. Je le fais avec le soutien de la majorité et la confiance du président de la République et c'est ce qui m'importe", a-t-il assuré.

Depuis plusieurs jours se posait effectivement la question d'une fracture entre les deux hommes, notamment concernant la position à adopter pour calmer la colère des "gilets jaunes". Dans un premier temps, Édouard Philippe avait annoncé un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, avant que la présidence de la République ne tranche en annonçant l'annulation de la taxe carbone pour 2019.

Interrogé à ce sujet ce jeudi 6 décembre, le locataire de Matignon a assuré qu'il n'y avait "aucune cacophonie" sur la hausse de la taxe carbone sur les carburants, et a parlé d'un "geste d'apaisement".