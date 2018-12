Jean-Yves Le Drian est l'invité du Grand Jury

publié le 05/12/2018 à 18:16

L'exécutif a-t-il bien géré la crise des "gilets jaunes" ? Les mesures annoncées par Édouard Philippe suffiront-elles à calmer la colère des manifestants ? C'est désormais les questions que se posent le gouvernement. L'acte IV de la manifestation des "gilets jaunes", samedi 8 décembre, sera décisive.



Les membres du gouvernement se sont attelés à faire le service après-vente dans les médias. À l'antenne de RTL, Benjamin Griveaux a assuré : "On a entendu, on va corriger, on va se parler. Et si l'on ne trouve pas de solution, on y renoncera", lance le porte-parole du gouvernement".

Et qu'en pense Jean-Yves Le Drian ? Ce ponte de la macronie est resté discret lors de la crise des "gilets jaunes". Lui, qui a déjà connu la colère des "bonnets rouges", sous le quinquennat de François Hollande, trouve-t-il qu'Emmanuel Macron a bien géré la situation ?



>> Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Posez-lui vos questions dans les commentaires de cet article, elles lui seront posées en direct.