et Léa Stassinet

publié le 09/12/2018 à 12:44

"Ce que je propose à Emmanuel Macron, c'est la mise en oeuvre d'un nouveau contrat social". Jean-Yves Le Drian, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, a appelé le chef de l'État à prendre les mesures qui s'imposent pour venir à bout de la crise des "gilets jaunes", qui agite le pays depuis plusieurs semaines.



Évoquant ce mouvement, le ministre de l'Europe et des Affaires européennes s'est dit "inquiet" pour la démocratie et les institutions. Dans le même temps, il a expliqué que cette mobilisation traduisait un "mal-être", qui révélait "un sentiment profond d'inégalités territoriales et sociales".



Poids lourd de l'aile gauche de la majorité présidentielle, Jean-Yves Le Drian souhaite que "le président de la République fixe maintenant le grand cap de ce mouvement pour aller vers le nouveau contrat social indispensable". Ce nouveau "contrat social" permettrait selon lui d'enrayer ces inégalités.